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الجنسية الجوازات تنظم فعالية "الصحة للجميع" بالتعاون مع الشئون الصحية
2018/04/17 - 18 : 02 PM
المنامة في 17 أبريل / بنا / نظمت شؤون الجنسية والجوازات والإقامة بالتعاون مع إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية ، فعالية بعنوان "الصحة للجميع"، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي للصحة.

واشتمل برنامج الفعالية، على إجراء الفحوص الطبية كقياس ضغط الدم ومستوى السكر والوزن، حيث قام المختصون من إدارة الشؤون الصحية بتقديم الاستشارات والنصائح الطبية لمنتسبي شئون الجنسية والجوازات والإقامة، بهدف نشر الوعي الصحي بين الموظفين.

ح ب/ع ع

بنا 1111 جمت 17/04/2018


عدد القراءات : 60         اخر تحديث : 2018/04/17 - 18 : 02 PM
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