معهد البحرين للتدريب يكرم متفوقي الفصل التدريبي الأول المنامة في 17 أبريل/ بنا / أكدت القائم بأعمال مدير عام معهد البحرين للتدريب الدكتورة سماح العجاوي اعتزاز المعهد بتخريج شباب بحرينيين متمكنين وقادرين على تلبية متطلبات سوق العمل.

جاء ذلك خلال حفل تكريم متفوقي مختلف تخصصات المعهد في الفصل التدريبي الأول، بحضور رؤساء أقسام المعهد وأعضاء الهيئة التدريبية.

وخلال الحفل هنأت الدكتورة العجاوي المتدربين المتفوقين من مختلف التخصصات، وحثتهم على المثابرة والاجتهاد، مشيرةً إلى أن هذه الاحتفالية هي احتفاء بالمتفوقين وتشجيع لهم على مواصلة مسيرتهم العلمية والمهنية، كما أنه احتفاء بالأمل الذي يبعثه التفوق في نفوس الجميع لتغيير الواقع وبناء مستقبل أفضل للبحرين الحبيبة.



كما أكدت أن المعهد حريص على توفير كافة سبل التعليم والتدريب لمنتسبيه وبدعم كامل من وزارة التربية والتعليم بهدف تطوير مهارات الشاب البحريني وتعزيز قدراته ليواكب تطورات سوق العمل المحلي والدولي وتلبية متطلباته.



من جانب آخر ألقت المتدربة صفية إقبال كلمة المتفوقين، حيث أشارت إلى أن المعهد ساهم بشكل كبير في تفوقهم من خلال مستوى التدريب المتميز الذي مدهم بالمعرفة والمهارات العلمية والمهنية التي ستهيئهم لسوق العمل، معبرة عن سعادتها بهذا التفوق الذي سيشجعها هي وزملاءها على الاستمرارية في تحقيق النجاح في مختلف مجالات الحياة، الأمر الذي سيسهم في دفع عجلة التطور في مملكة البحرين.



وفي ختام الحفل تم توزيع شهادات التقدير على المتدربين المتفوقين.



ل.ب/خ.س



بنا 0717 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/17 - 49 : 10 AM