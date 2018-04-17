"الصالح" تستقبل سفيرة مصر وتشيد بما تشهده العلاقات بين البلدين من تميز وتطور المنامة في 17 أبريل/ بنا / استقبلت سعادة وزيرة الصحة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح، بمكتبها بديوان الوزارة بالجفير سعادة السيدة سهى ابراهيم محمد رفعت الفار سفيرة جمهورية مصر العربية الشقيقة لدى مملكة البحرين وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجال الصحي.

وفي بداية اللقاء رحبت الصالح بسعادة السفيرة وأشادت بعمق العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية الشقيقة وبالأخص على مستوى قيادتي البلدين وشعبيهما الشقيقين، مؤكدةً على ما تشهده هذه العلاقات الثنائية من تميز وتطور متواصل في مختلف المجالات.



وقد أشادت سعادة السفيرة خلال الزيارة بمستوى التطور الذي تشهده مملكة البحرين في مستوى الخدمات الصحية وتميزها بجودة الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمواطنين والمقيمين وخاصة البرامج المتميزة والمتمثلة ببرنامج الطبيب الزائر. وأكدت كذلك على أهمية تبادل الخبرات والتجارب الصحية الناجحة الذي يأتي في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز آفاق ومجالات التعاون المشترك في القطاع الصحي بين البلدين.



وخلال اللقاء قدمت سفيرة مصر خطابا تضمن برنامج الحملة الانتخابية لمرشح جمهورية مصر العربية الشقيقة التي ستخوض انتخابات مدير المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط في 19 مايو المقبل خلال أعمال جمعية الصحة العالمية 71 ، والمقرر انعقادها في جنيف بسويسرا من 21 إلى 26 مايو.



وفي ختام الزيارة تقدمت وزيرة الصحة بجزيل الشكر والتقدير لسفيرة مصر على الزيارة، معربةً عن تمنياتها لسعادتها بكل التوفيق والسداد، وتمنت كل التوفيق لمرشحتهم في الحملة الانتخابية القادمة. كما أعربت سعادة السفيرة عن بالغ شكرها وتقديرها لسعادة وزيرة الصحة على حسن الاستقبال والترحيب.







ل.ب/خ.س



بنا 0639 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/17 - 43 : 09 AM