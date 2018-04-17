واشنطن ولندن تحذران من هجوم إلكتروني عالمي "وشيك" واشنطن في 17 أبريل/ بنا / أصدرت الولايات المتحدة وبريطانيا تحذيرا غير مسبوق، من إمكانية أن يقوم قراصنة انترنت ترعاهم روسيا ، بشن هجوم إلكتروني عالمي.

وجاء في بيان مشترك للمركز الوطني البريطاني للأمن السيبراني ومكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي (إف.بي.آي) ووزارة الأمن الداخلي ان الأهداف المحتملة للهجوم تتمثل في مزودي خدمات الإنترنت وحكومات والبنية التحتية للقطاعين العام والخاص.



وقالت الدولتان في البيان المشترك إن روسيا تهدد سلامة الولايات المتحدة وبريطانيا.



ونقلت وكالة أنباء "برس أسوشيشن" البريطانية عن منسق الأمن السيبراني في البيت الأبيض روب جويس أن "الهجوم الوشيك" غير مرتبط بالضربات الصاروخية التي قادتها الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وفرنسا على سورية السبت الماضي.



في وقت سابق من هذا الشهر ، حذر حلف شمال الأطلسي من أنه قد يستخدم آليته الدفاعية الجماعية للمرة الثانية في تاريخه إذا تعرض لهجوم إلكتروني مدمر.





خ.س



بنا 0606 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/17 - 17 : 09 AM