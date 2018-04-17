البيت الابيض يعلن ان لا قرار بفرض عقوبات جديدة على روسيا بعد واشنطن في 17 ابريل /بنا/ أعلن البيت الابيض ان الولايات المتحدة تعتزم فرض عقوبات جديدة بحق روسيا لكنها لم تتخذ قرارا بذلك بعد.

وقالت المتحدثة باسم البيت الابيض سارة ساندرز "ندرس فرض عقوبات جديدة على روسيا وسيتم اتخاذ قرار في هذا الصدد قريبا"، مضيفة "نحن في مرحلة التقييم لكن ليس هناك ما نعلنه الان".



وكانت سفيرة الولايات المتحدة لدى الامم المتحدة نيكي هايلي قالت الاحد إن وزير الخزانة ستيف منوتشين سيعلن عقوبات جديدة اعتبارا من امس الاثنين ، مؤكدة أنه سيتم فرض عقوبات مرتبطة بدعم روسيا للبرنامج العسكري الكيميائي لسوريا.



وذكرت هايلي في مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" ان واشنطن فرضت عقوبات عدة على موسكو حول مجموعة من الملفات، واكدت ان "عقوبات متواصلة كما سترون أيضا الاثنين".



وأوضحت هايلي كذلك لشبكة "سي بي اس" ان واشنطن ستتخذ اجراءات ضد موسكو وطهران الداعمتين لنظام الاسد.





خ.س



بنا 0559 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 37 اخر تحديث : 2018/04/17 - 17 : 09 AM