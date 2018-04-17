مطالعات الصحف في البحرين المنامة في 17 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء بأهم وأبرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة وفيما يلي ابرز العناوين:



/جلالة الملك وخادم الحرمين يشهدان التمرين العسكري المشترك والعرض العسكري بالسعودية.

جلالة الملك: البحرين وقفت دائما مع الاشقاء لاستتباب الامن والسلام.

/سمو رئيس الوزراء يوجه: تلبية الطلبات الإسكانية بمناطق شح الأراضي.

/مجلس الوزراء: التوسع في حالات التصالح بالحوادث المرورية.

/سمو الشيخ محمد بن مبارك يرعى منتدى البحرين للحكومة الإلكترونية.

/وزير الخارجية يتلقى اتصالا هاتفيا من القائم بأعمال وزير الخارجية الأمريكي.

/وزير الخارجية: قيادة المملكة للعمل العربي المشترك ستؤدي لتحقيق نتائج كبيرة.

/رئيس مجلس أمناء «دراسات»: البحرين تمتلك تجربة رائدة في مكافحة الإرهاب وصيانة حقوق الإنسان.

/وزير شؤون الإعلام: رؤية سعودية بحرينية حكيمة ومتطابقة لتعزيز الأمن القومي العربي.

وزير العمل: الحد الادنى لرواتب الجامعيين بين 450 و 550 دينارا.

/مجلس مفوضي «الوطنية لحقوق الإنسان» يقبل التبرعات والمعونات لتمويل الفعاليات والبرامج التدريبية خلال الربع الثاني من هذا العام.

/«الصحة العالمية» تقدم الدعم الفني للمسح الوطني لمملكة البحرين.

/تحويلات مرورية خلال الأسبوعين القادمين مشروع توسعة شارع ولي العهـد.

/وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحصل على شهادة الأيزو 9001:2015.

/«التحقيق في المشاريع الخدمية»: تأخير واضح في تنفيذ ما ورد في برنامج الحكومة.

/«خارجية النواب» تناقش قانوناً لتجريم السب والقذف في مواقع التواصل الاجتماعي.

/رئيس هيئة الأركان يستقبل الملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين.

/العبسي يستقبل وفدًا بنغاليًا: تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يحفظ حقوق أطراف العمل.

/الجودر: نجاح «حكايا مسك» يؤكد اهتمام الشباب البحريني والخليجي بتطوير قدراته.

/انتخاب البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية الاممية.

/الاتحاد الأوروبي يدعو إلى إحياء العملية السياسية في سوريا بعد الضربات الغربية.

/العاهل السعودي يرعى ختام تمرين «درع الخليج المشترك 1».

/عريقات: القمة العربية تبنت بالكامل المقترحات الفلسطينية كافة.

/مسؤول إيراني: خسرنا سوق العراق لصالح السعودية.

/جيمس كومي يعتبر أن ترامب «غير مؤهل أخلاقيا» للرئاسة.







و.ش



بنا 0455 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/17 - 10 : 08 AM