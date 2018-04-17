الطقس في مملكة البحرين اليوم غائم جزئيا المنامة في 17 أبريل / بنا / أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم سيكون بمشيئة الله غائم جزئيا مع فرصة بسيطة لتساقط أمطار خفيفة في وقت لاحق من الصباح.



الرياح: شرقية بوجه عام من 8 إلى 13 عقدة وتصل من 15 إلى 20 عقدة أحياناً مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة خلال الصباح.



وحذرت الأرصاد من هبات شديدة السرعة وأمواج عالية ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 3 إلى 5 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة العظمى 31 مئوية والصغرى 23 مئوية.



الرطوبة النسبية العظمى 80 % والصغرى 25 %.







م.ح.



بنا 0315 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/17 - 17 : 06 AM