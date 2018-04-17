المالكي: عدد الصواريخ البالستية التي أُطلقت على السعودية بلغت 119 صاروخًا وعدد المقذوفات 66259 مقذوفًا الرياض في 17 أبريل / بنا / كشف المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي أن عدد الصواريخ البالستية التي أطلقت على المملكة العربية السعودية حتى تاريخ 16 أبريل 2018م بلغ 119 صاروخًا وعدد المقذوفات 66259 مقذوفًا ، ويأتي ذلك ضمن الاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.



جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده العقيد تركي المالكي بمدينة الخبر السعودية وأوردته وكالة الأنباء السعودية، حيث قدم خلاله عرضاً مرئياً للطائرات بدون طيار الإيرانية ـ الحوثية الانتحارية التي أطلقت على مدينة أبها وتهديها للأمن العالمي، كما تضمن موقف عمليات دعم الشرعية في الداخل اليمني واستهداف ومهاجمة القدرات الحوثية مقابل الحدود السعودية والاختراقات والتهديدات الحوثية للأمن الإقليمي والدولي.



واستعرض العقيد المالكي مناطق اطلاق الصواريخ البالستية من الداخل اليمني باتجاه السعودية، كما استعرض الموقف العملياتي لعمليات إعادة الأمل بالداخل اليمني ورفع علم الجمهورية اليمنية في مدينة ميدي بعد تحريرها ، فيما سلط الضوء على الأهداف التي تمت فيها مهاجمة شاحنة محملة بالصواريخ ، واستهداف مستودع أسلحة مدفون للمليشيات التابعة لإيران ، واستهداف مستودع أسلحة مدفون للمليشيات التابعة لإيران " مابعد القصف " ، واستهداف ومهاجمة مخازن صواريخ مدفونة ، واستهداف ومهاجمة مخازن صواريخ مدفونة " مابعد القصف " ، واستهداف ومهاجمة أنفاق لإخفاء الصواريخ بداخلها ، ومهاجمة عربية تحمل صاروخ " أرض ـ أرض " ، واستهداف ومهاجمة موقع لأطلاق صواريخ " أرض ـ أرض " مخازن أسلحة في صعدة ، ومهاجمة راجمة صواريخ " عمليات اسناد الجيش اليمني الوطني " ، ومراقبة تحرك قاطرة تحمل صاروخ بالستي ، واستهداف ومهاجمة قاطرة تحمل صاروخ بالستي ، واستهداف موقع انطلاق الطائرة بدون طيار التابعة لمليشيات الحوثي المدعومة من إيران .



وركز العرض على تقرير فريق الخبراء " un " وتأكيد تزويد النظام الإيراني ميليشيات الحوثي بالطائرات بدون طيار ، منها طائرة " أبابيل " الإيرانية ، والطائرات بدون طيار الإيرانية الانتحارية ودعم الميلشيات والمنظمات الإرهابية طائرة " أبابيل2 " الإيرانية ، وطائرة أبابيل قاصف ، حيث أن طائرات أبابيل هي طائرة هجومية انتحارية تم تصنيعها وتطويرها بواسطة شركة صناعة الطائرات الإيرانية " heas ، كما أن المهمة الرئيسية لطائرات ابابيل هي الاستطلاع وتنفيذ عمليات هجومية.



وتطرق العرض الذي قدمه العقيد المالكي لإجمالي خسائـر المليشيات الحوثية الإيرانية من أسلحة ومعدات ومواقع خلال الفترة من (4ــ 16 أبريل 2018م)، حيث بلغت 737 من أسلحة ومعدات ومواقع.



وأكد المالكي أن على جميع الدول بحسب القرار 2216 وبما ورد في قرار الأمم المتحدة والإرادة الدولية أخذ الإجراءات كافة فيما يخص تهريب الأسلحة وكذلك إجراءات التفتيش لعدم توجه أي أسلحة إلى الانقلابين وإلى الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران وهو واجب على المجتمع الدولي، مشيراً إلى أنه يتم اتخاذ الإجراءات كافة من قيادة القوات المشتركة بحسب الإجراءات الموجودة في آلية التحقق والتفتيش الموجودة في جيبوتي.



وأوضح أن التهريب في أي مكان في العالم لا يمكن أن يكون التحكم في جماعات الجريمة المنظمة فيما يخص التهريب بنسبة 100 بالمئة، وحتى في أمريكا لا يتم السيطرة على الحدود ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وبذلك الإجراءات المتخذة من قوات التحالف في حماية الأراضي اليمنية كافة من دخول الأسلحة وتنفيذ أو تطبيق القرار الأممي 2216، مؤكداً أن قوات التحالف تنسق مع الأمم المتحدة والأصدقاء والأشقاء فيما يخص أي أسلحة يتم إلقاء القبض عليها في الداخل اليمني.



وأشار إلى أن هناك الكثير من الشركات الإيرانية على القائمة السوداء فيما يخص الأمم المتحدة وعلى سبيل المثال تواجد شركة الشهيد باقري وهي من الأدلة التي تم تقديمها من التحالف الموجودة في الصواريخ البالستية. كما أن هناك شركات الإيرانية موجودة على القائمة السوداء، وهذا ليس بغريب على النظام الإيراني في دعم الميليشيات والمنظمات الإرهابية.



وبين المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن أن الاستراتيجية الخاصة بالتحالف هي استراتيجية ثابتة تسير بنفس بطيء في مقاتلة المنظمات والجماعات الارهابية، وقال : نحن لا نقاتل جيش نظامي ولكن نقاتل أشخاصًا ومجموعات غير نظامية أو إرهابية استراتيجية، لافتًا النظر إلى أن الحرب ضد الجماعات الإرهابية نرى نتائجها حالياً ، ونعول كثيراً على أبناء الشعب اليمني الشرفاء في تحرير الأراضي كافة وهذا واجب على أبناء اليمن، مشيراً إلى أن التحالف ملتزم بوحدة أراضي اليمن وبدعم الجيش الوطني اليمني وحماية المدنيين في القرى والمدن اليمنية حتى استعادة الشرعية بإذن الله تعالى ، منوهاً أن المحاور تعمل في تزامن مستمر وإيقاع عسكري موحد، وجميع الجبهات تعمل جميعًا سواء كانت المحاور الرئيسة أو الثانوية من أجل هدف عمليات وهدف استراتيجي واحد.





م.ح.



بنا 0227 جمت 17/04/2018





عدد القراءات : 8 اخر تحديث : 2018/04/17 - 32 : 05 AM