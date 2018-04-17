خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية لم يتمكنوا من الوصول إلى بلدة دوما السورية لاهاي في 17 أبريل/ بنا / أعلنت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن خبراءها لم يتمكنوا من الوصول إلى بلدة دوما بريف دمشق، والتي كان مقرراً أن يصلوا إليها السبت الماضي، وذلك بسبب الأوضاع الأمنية.



وصرح مدير عام المنظمة أحمد أوزومجو "أن مسئولين سوريين وروس أبلغوا فريق بعثة تقصي الحقائق التابع للمنظمة في دمشق، أن هناك بعض القضايا الأمنية المعلقة يتعين معالجتها قبل وصول البعثة للبلدة".



وأعرب عن أمله بأن تتم جميع الترتيبات الضرورية للسماح للفريق، الذي حصل بالفعل على تفويض من الأمم المتحدة لمباشرة عمله في دوما، بالانتشار هناك في أقرب وقت ممكن.





م.ح.



بنا 2326 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/17 - 30 : 02 AM