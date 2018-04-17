انتخاب مملكة البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك نيويورك في 17 أبريل / بنا / انتخبت مملكة البحرين بعضوية لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للأمم المتحدة في نيويورك.



‎وصرح المندوب الدائم لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة السفير جمال فارس الرويعي بعد إعلان فوز مملكة البحرين أمس الاثنين الموافق ١٦ ابريل ٢٠١٨، ان ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه لتكثيف الجهود والسعي الدائم لرفعة اسم مملكة البحرين في المحافل الدولية والحرص على أن تتبوأ مملكة البحرين مقعدها ضمن أجهزة الأمم المتحدة الهامة والحيوية.

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وجاءت نتيجة التصويت لصالح كل من مملكة البحرين والهند وباكستان والصين وخروج إيران من اللجنة التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة لمدة ٤ سنوات ٢٠١٩-٢٠٢٢.



‎كما أكد المندوب الدائم السفير جمال الرويعي على الدعم الذي تحظى به بعثات مملكة البحرين الدبلوماسية من قبل معالي الشيخ خالد بن احمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية مما سهل عليها القيام بواجباتها في إبراز اسم المملكة في المحافل الدولية حتى اكتسبت الثقة والسمعة الطيبة والاحترام في أوساط المجتمع الدولي.





م.ح.



بنا 2302 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 15 اخر تحديث : 2018/04/17 - 07 : 02 AM