قوات الدفاع الجوي السعودي تعترض صاروخًا باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران الرياض في 17 أبريل / بنا / اعترضت قوات الدفاع الجوي السعودي الليلة صاروخا باليستياً أطلقته المليشيا الحوثية باتجاه مدينة نجران.



ونقلت وكالة الانباء السعودية عن المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن العقيد تركي المالكي، أن قوات الدفاع الجوي السعودي رصدت الليلة إطلاق صاروخ باليستي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران من داخل الأراضي اليمنية (شمال محافظة عمران) باتجاه أراضي المملكة العربية السعودية.





وأوضح العقيد المالكي أن الصاروخ كان باتجاه مدينة نجران وأطلق بطريقة متعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وقد تمكنت قوات الدفاع الجوي السعودي من اعتراضه ولله الحمد، وقد نتج عن ذلك تناثر شظايا الصواريخ على بعض الأحياء السكنية ولم تسجل أي حالة ضرر أو إصابة حتى وقت إعداد هذا البيان.



وأضاف أن هذا العمل العدائي من قبل الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران يثبت استمرار تورط دعم النظام الإيراني للمليشيا الحوثية المسلحة بقدرات نوعية في تحد واضح وصريح لخرق القرار الأممي (2216)، والقرار (2231) بهدف تهديد أمن المملكة العربية السعودية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي، وأن إطلاق الصواريخ البالستية باتجاه المدن والقرى الآهلة بالسكان يعد مخالفا للقانون الدولي الإنساني.





م.ح.



بنا 2136 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/17 - 40 : 12 AM