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وزير الخارجية يتلقى اتصال هاتفيا من القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية
2018/04/16 - 52 : 08 PM
المنامة في 16 أبريل/ بنا / تلقى معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًا اليوم من سعادة السيد جون ساليفان القائم بأعمال وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، حيث جرى استعراض مسار العلاقات الثنائية التاريخية الوطيدة والتحالف الاستراتيجي الوثيق بين البلدين وسبل الارتقاء بمختلف أوجه التعاون الثنائي في كافة المجالات بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الصديقين، ويسهم في تعزيز أطر التنسيق المشترك إزاء مختلف القضايا.

كما تم خلال الاتصال التشاور وتبادل وجهات النظر حول أهم وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.


م.ا.ب/ع ذ

بنا 1745 جمت 16/04/2018


عدد القراءات : 31         اخر تحديث : 2018/04/16 - 52 : 08 PM
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