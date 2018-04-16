جلالة الملك المفدى يعود الى أرض الوطن المنامة في 16 أبريل / بنا / عاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى الى أرض الوطن بحفظ الله ورعايته هذا اليوم قادماً من المملكة العربية السعودية الشقيقة بعد أن حضر جلالته العروض العسكرية للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1)، والذي شاركت فيه قوة دفاع البحرين.

وقد غادر جلالة الملك المفدى مدينة الجبيل بالمملكة العربية السعودية في وقت سابق.



وبعث حضرة صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه برقية الى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، هذا نصها:

أخينا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة..

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،

فإنه ليسرنا ونحن نغادر أرض المملكة العربية السعودية بعد انتهاء أعمال القمة التاسعة والعشرين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة، وبعد مشاركتكم الحفل الختامي، والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج المشترك 1) ، أن نعرب عن بالغ شكرنا وتقديرنا لجلالتكم، على ما حظينا به من حفاوة استقبال وكرم ضيافة تجسد مدى قوة ورسوخ العلاقات الأخوية بين بلدينا وشعبينا الشقيقين وما تشهده من ازدهار ورقي مستمرين على المستويات كافة.



كما نتقدم إلى جلالتكم بخالص الشكر لما طرحتموه من رؤى وآراء بناءة وما بذلتموه من جهود مضنية أثمرت ولله الحمد عن هذا النجاح الكبير لقمتنا والخروج بقرارات تلامس تطلعات شعوبنا العربية الشقيقة وتعزز أواصر التعاون والأخوة وتدعم العمل العربي المشترك كركيزة أساسية للتغلب على المخاطر التي تواجه أمتنا ومواصلة مكتسبات دولنا وشعوبنا في التنمية والتقدم، سائلين المولى جلت قدرته أن ينعم على المملكة العربية السعودية الشقيقة بالمزيد من الرخاء والاستقرار والأمن والأمان، وأن يحفظ جلالتكم، ويديم عليكم الصحة والسعادة، ويوفقنا جميعا لكل ما فيه خير وعزة دولنا وشعوبنا.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أخوكم حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1621 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 57 اخر تحديث : 2018/04/16 - 56 : 07 PM