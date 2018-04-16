جلالة الملك المفدى يشهد الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج 1) الجبيل في 16 أبريل / بنا / شهد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه هذا اليوم بدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، الحفل الختامي والعروض العسكرية المصاحبة للتمرين المشترك (درع الخليج 1)، والذي تشارك فيه قوة دفاع البحرين وتستضيفه المملكة العربية السعودية بالمنطقة الشرقية بمشاركة 25 دولة، لمختلف الأسلحة البرية والجوية والدفاع الجوي وقوات خاصة وأمنية، وذلك بقيادة المملكة العربية السعودية، والذي يعد أحد أضخم التمارين العسكرية في العالم من حيث عدد الدول والقوات والأسلحة المشاركة، ويهدف إلى تعزيز التعاون والتكامل العسكري والاستعداد لتنفيذ مهام مشتركة بين القوات المشاركة حفاظاً على أمن المنطقة ومواجهة التحديات والتهديدات بكل أشكالها.

وقبيل بدء الحفل استقبل خادم الحرمين الشريفين أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة وكبار ممثلي الدول الشقيقة والصديقة المشاركة في التمرين، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع.



ولدى وصول جلالة الملك المفدى وأخيه خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو إلى المنصة الرئيسية للعرض العسكري، عُزف السلام الملكي السعودي.



وبعد تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ألقى معالي رئيس هيئة الأركان العامة السعودي الفريق أول ركن فياض بن حامد الرويلي كلمة عبر فيها عن اعتزازه برعاية خادم الحرمين الشريفين لختام فعاليات التمرين.



وبين الفريق الركن الرويلي، أن تمرين "درع الخليج المشترك ـ1 يأتي امتداداً لتمارين مشتركة سابقة كرعد الشمال، بهدف تأصيل العمل المشترك ضمن تحالفات تسعى لتعزيز الأمن من خلال رفع قدرات وكفاءة واحترافية القوات المشاركة بمختلف أفرعها في التعامل مع مجمل المخاطر والاحتمالات المُهددة لأمن واستقرار المنطقة وذلك بتقوية الروابط العسكرية بين الدول المشاركة وتعزيز المهارات المختلفة والرفع من مستوى الاستعداد القتالي.



وفي ختام كلمته عبر رئيس هيئة الأركان عن اعتزازه بتشريف أصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية للفعاليات الختامية للتمرين.



ثم تابع جلالة الملك المفدى أيده الله وأخوه خادم الحرمين الشريفين وأصحاب الجلالة والفخامة والسمو وكبار الضيوف العرض الختامي للتمرين المشترك (درع الخليج 1).



وبهذه المناسبة أعرب حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى القائد الأعلى أيده الله عن سعادته بحضور هذا العرض الكبير، قائلاً رعاه الله:

"يطيب لنا بدايةً أن نشكر أخانا العزيز خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة على هذه الدعوة الكريمة لنكون في بلدنا وبين أشقائنا لنشهد هذا العرض العسكري الكبير، معربين عن بالغ إعتزازنا بمشاركة قوة دفاع البحرين في التمرين المشترك (درع الخليج 1) والعرض العسكري، إنطلاقاً من عمق الصلات والعلاقات التاريخية الوثيقة القائمة بين بلدينا الشقيقين، وتأكيداً للتعاون الأخوي المشترك مع الأشقاء والأصدقاء".



وأضاف جلالته، أن هذه المشاركة الكبيرة في هذا التمرين من دول العالم تؤكد المكانة الرفيعة التي تحظى بها المملكة العربية السعودية بين الأمم، والاحترام المتبادل الذي يجمعها مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة، مؤكداً جلالته أن مملكة البحرين وقفت دائماً صفاً واحداً مع الأشقاء والأصدقاء في الكثير من المهام والواجبات العسكرية الإنسانية النبيلة وإننا مستمرون معاً لكل ما فيه خير الجميع من أجل استتباب الأمن والسلام في المنطقة والعالم، وإن مشاركة قوة دفاع البحرين المستمرة في مهمتها النبيلة في عملية (إعادة الأمل) ضمن قوات التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية تأتي دعماً للعدل والسلام وتقديم الإغاثة الإنسانية للأشقاء في اليمن العزيز.



وختاماً، يسرنا أن نعرب عن خالص تهانينا لأخينا خادم الحرمين الشريفين حفظه الله وللدول المشاركة في التمرين على هذا النجاح الكبير، كما نهنئ جميع الرجال البواسل من القوات المسلحة السعودية واشقائهم المشاركين والمنظمين من الدول الشقيقة والصديقة على هذا الانجاز المميز وما اتسموا به من كفاءة واحترافية عالية، إعداداً وتنفيذاً في مختلف مراحل التمرين، داعين الله تعالى للجميع دوام التوفيق والسداد".



وقد حضر حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مأدبة الغداء التي أقامها خادم الحرمين الشريفين تكريماً لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو قادة الدول العربية بمناسبة حضورهم التمرين المشترك (درع الخليج 1).



بعد ذلك ودع صاحب الجلالة عاهل البلاد المفدى أخاه خادم الحرمين الشريفين شاكراً له هذه الدعوة الكريمة لحضور التمرين الخليج المشترك، متمنياً جلالته لمملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بقيادة خادم الحرمين الشريفين كل التقدم والازدهار.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1614 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 69 اخر تحديث : 2018/04/16 - 57 : 07 PM