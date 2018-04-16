الشؤون الصحية بوزارة الداخلية تجدد اتفاقية الاعتماد الكندي المنامة في 16 أبريل / بنا / جددت إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية بوزارة الداخلية اتفاقية الاعتماد الكندي، وذلك في إطار زيارة وفد من قبل المنظمة الدولية للإدارة، حيث تم بحث مستجدات البرنامج وخطه العمل للفترة القادمة ، خلال الاجتماع المشترك والذي حضره الوكيل المساعد للشئون الإدارية، مدير إدارة الشؤون الصحية والاجتماعية وعدد من المختصين.

وأكدت الرائد فاطمة عمر عبد الرحمن مدير إدارة الشئون الصحية والاجتماعية أن الاتفاقية تضمنت اعتماد الإدارة متمثلة بالمركز الصحي للأمن العام والعيادات الخارجية السبع بالإضافة إلى مناقشة النسخة الجديدة من المعايير المفترض طرحها في يوليو 2019 وطرح البرامج التدريبية المساهمة في إعداد وتدريب الكوادر الصحية والإدارية في إدارة الشئون الصحية والاجتماعية.



م.ا.ب/ع ع



بنا 1601 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 51 اخر تحديث : 2018/04/16 - 55 : 07 PM