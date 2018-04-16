خادم الحرمين الشريفين يلتقي رئيس الوزراء الباكستاني ورئيس النيجر الجبيل في 16 ابريل/بنا/ التقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود اليوم في مقر الحفل الختامي لتمرين "درع الخليج المشترك 1" رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية شهيد خاقان عباسي.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات السعودية الباكستانية وسبل تعزيزها وبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة.



كما التقى خادم الحرمين الشريفين رئيس النيجر أيسوفو محمدو حيث جرى استعراض العلاقات الثنائية، وسبل تطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



س.ي



بنا 1549 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/16 - 59 : 06 PM