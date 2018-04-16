هيئة البحرين للسياحة والمعارض تستضيف وفداً من جمهورية الهند المنامة في 16 ابريل / بنا / أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، عن إستضافتها لوفد تابع لشركة إنديا إنفولاين ليميتد (India Infoline Limited) من جمهورية الهند يتضمن 260 شخصا حيث يأتي ذلك في إطار سعيها للترويج للمقومات السياحية التي تمتاز بها البحرين وموقعها الاستراتيجي الهام.

وقد حرص المكتب التمثيلي للهيئة في الهند على تنظيم زيارة هذا الوفد لمملكة البحرين بالتعاون مع شركة كوكس وكينج (Cox & Kings) بغرض تعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز (MICE) بالمملكة وذلك عبر جذب الاستثمارات الاجنبية وتسليط الضوء على المقومات التي تتمتع بها البحرين عن دول المنطقة.



وبهذه المناسبة، قال سعادة الشيخ خالد بن حمود آل خليفة الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض: " تأتي هذه الزيارة تحت ظل مساعي الهيئة لتعزيز قطاع المعارض والمؤتمرات والحوافز (MICE) بمملكة البحرين وذلك عبر تعاونها مع مكاتبها التمثيلية المتواجدة حول العالم، لتتمكن مختلف الوفود الزائرة من التعرف على تاريخ وحضارة المملكة مما يُساهم في تنمية قطاع السياحة ليُصبح مورود اقتصادي هام يحقق التنمية المستدامة."



تأسست شركة إنديا إنفولاين ليميتد في عام 1995 كشركة تُجري أبحاثا، وتقدم خدمات خاصة ومحدودة في مومباي، حيث تقدم مجموعة كاملة من الخدمات المالية بما فيها الأسهم، وإدارة المحافظ، وتوزيع صناديق الاستثمار، ومنتجات التأمين، والقروض الاسكانية، والقروض الشخصية، وما الى ذلك. وقد أثبتت الشركة مدى قدراتها البحثية حيث تم تقييمها من قبل مجلة فوربس كما إنها تضم شبكة تتكون من 758 نشاطا تجاريا موزعة على أكثر من 346 مدينة في الهند مما يُسهل من عملية الوصول الى قاعدة أكبر من العملاء.



يذكر أن هذه الزيارة تأتي ضمن الاستراتيجية الشاملة للهيئة لتسويق وترويج الهوية السياحية (بلدنا بلدكم)، والتي تركز على ترويج المنتج السياحي البحريني على المستوى الإقليمي والعالمي، بهدف إبراز المقومات السياحية في المملكة ودعم الجهود الحثيثة التي تركز على تعزيز إسهامات القطاع بشكل إيجابي في الناتج المحلي بالتوافق مع رؤية المملكة الاقتصادية 2030.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1549 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/16 - 59 : 06 PM