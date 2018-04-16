وزير الخارجية الاماراتي يبحث مع نظيره الارجنتيني اوجه التعاون الثنائي أبوظبي في 16 أبريل /بنا/ استقبل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الاماراتي في ابو ظبي اليوم جورج فوري وزير خارجية الأرجنتين.



وجرى خلال اللقاء الذي عقد في مبنى الوزارة بحث العلاقات الثنائية المشتركة بين البلدين وسبل تعزيزها وتنمية أوجه التعاون في العديد من المجالات وتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومجمل الأوضاع في المنطقة.



واكد وزير الخارجية والتعاون الدولي على العلاقات الوطيدة التي تجمع بين دولة الإمارات والأرجنتين والحرص المستمر على تطويرها وتعزيزها.



وأكد جورج فوري حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون المشترك مع دولة الإمارات في شتى المجالات مشيداً بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.



ووقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وجورج فوري على اتفاقية للتشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات بين البلدين وعلى مذكرة تفاهم بشأن الاعتراف المتبادل بجواز سفر الطوارئ الصادر من البلدين.







س.ي



بنا 1500 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 14 اخر تحديث : 2018/04/16 - 11 : 06 PM