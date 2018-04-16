السلطات العراقية تنفذ احكاما باعدام 13 شخصا بينهم 11 بتهمة الارهاب بغداد في 16 ابريل /بنا/ أعلنت وزارة العدل العراقية تنفيذ احكام الاعدام بحق 13 محكوما بينهم 11 مدانا بجرائم ارهاب تشمل تفجير سيارات مفخخة واستهداف قوات الامن وعمليات اختطاف.

وجاء في بيان صدر عن وزارة العدل اليوم "الاعلان عن تنفيذ احكام الاعدام بحق ثلاثة عشر مدانا بعقوبة الاعدام بعد اكتمال جميع الاجراءات القانونية، حيث كان من بينهم احد عشر مدانا بجرائم ارهاب ، ما بين تفجير سيارات مفخخة أو قتل عناصر امنية او عمليات اختطاف".



س.ي



بنا 1449 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 20 اخر تحديث : 2018/04/16 - 54 : 05 PM