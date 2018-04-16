الأزهر يشيد بالمبادرة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين بتسمية القمة العربية ب ( قمة القدس ) القاهرة في 16 أبريل / بنا / أشاد الأزهر بالمبادرة الكريمة التي أعلنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بتسمية القمة العربية بـ (قمة القدس).

وبحسب وكالة الانباء السعودية نوه الأزهر في بيان له اليوم، بإعلان خادم الحرمين الشريفين عن تبرع المملكة بـ 150 مليون دولار لبرنامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس و50 مليون دولار لدعم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا).





ع ذ



بنا 1427 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 9 اخر تحديث : 2018/04/16 - 40 : 05 PM