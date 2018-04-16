وزيرة الصحة: مخرجات المسح الصحي الوطني ستعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية للجميع المنامة في 16 أبريل/ بنا / استقبلت سعادة الأستاذة فائقة بنت سعيد الصالح وزيرة الصحة بمكتبها اليوم الدكتورة إيمان عبدالكريم حسن من قسم المعلومات والاحصاءات الصحية بالمكتب الاقليمي لمنظمة الصحة العالمية والتي تقوم بزيارة لمملكة البحرين بهدف تقديم الدعم الفني للمسح الصحي الوطني وتحديد جودة الزيارات الميدانية للمسح ومناقشة المؤشرات الأساسية لعام 2017 في إطار إقليم شرق المتوسط ومناقشة قائمة مؤشرات الرصد العالمية.

واشادت وزيرة الصحة بالجهود التي يبذلها القائمون على المشروع، مؤكدة على توجيهات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء حفظه الله ورعاه بتوفير الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين والمقيمين، مشيرة الى ان مخرجات المسح الصحي الوطني 2018 سيمكن من تلبية جزء كبير من احتياجات رؤية المملكة 2030 ويأتي ضمن اهتمام الحكومة بتوفير أفضل الخدمات الطبية للمواطنين والعمل على تعزيز سبل الارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للجميع، وذلك من خلال العمل على تعزيز التعاون المشترك والتواصل مع منظمة الصحة العالمية بما يحقق استراتيجية وتطلعات الوزارة نحو التطور الصحي نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.



واعربت الوزيرة الصالح عن سعادتها وتقديرها لجهود القائمين بوزارة الصحة وهيئة الحكومة الالكترونية والكوادر الصحية البحرينية الذين يقومون بدورهم على أكمل وجه والمتمثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية ووزارة الداخلية ووزارة الإعلام، وجميع المواطنين والمقيمين على حسن تعاونهم لتنفيذ المسح، مؤكدةً بأن هذه الجهود المخلصة والمبذولة من قبل الجميع في سبيل الارتقاء بصحة الفرد والمجتمع وفي إطار توفير بيانات صحية محدثة وموثوقة ومعتمدة.



وأثنت "الصالح" على الجهود التي يبذلها خبراء منظمة الصحة العالمية للارتقاء بالخدمات الصحية، وبالزيارات التي يقومون بها والموضوعات الصحية التي يتم مناقشتها بما يصب في نقل خبراتهم العلمية والتقنية للكوادر البحرينية، وذلك بالتنسيق والمتابعة من الجهات المعنية في المملكة، مجددة دعوتها باستمرار التعاون وتبادل المعرفة بين مملكة البحرين ووفد خبراء منظمة الصحة العالمية للاستفادة من الخبرات والتوصيات في مجال المسوح الصحية.



وأشادت الدكتورة ايمان عبدالكريم حسن بمستوى المسح الصحي لافتة إلى تطور الخدمات الصحية في مملكة البحرين، والمستوى الراقي والمتقدم الذي وصلت إليه في المجال الطبي، مبينة بأنها أطلعت على تجربة البحرين والعمل الجاد الذي تقوم به الكوادر المؤهلة حيث سيتم متابعة آليات العمل وتقييم الوضع الحالي للمسح وتقديم الدعم الفني لتنفيذ المسح الصحي وتقديم المشورة اللازمة بما يتماشى مع البرامج والخطط التي تضعها منظمة الصحة العالمية لتوحيد معايير المسوحات الصحية في دول العالم جميعا.



حضر اللقاء كل من الدكتورة مريم الهاجري الوكيل المساعد للصحة العامة بوزارة الصحة، والدكتور نبيل بن شمس القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني ورؤساء فرق المسح الصحي.



م.ا.ب/س.ي



بنا 1408 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/16 - 16 : 05 PM