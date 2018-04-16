الوزير ميرزا يجتمع مع مجموعة من النواب ويطلعهم على خطط ومشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين المنامة في 16 ابريل / بنا / استقبل الدكتور عبدالحسين بن علي ميرزا وزير شئون الكهرباء والماء بمكتبه مجموعة من اعضاء مجلس النواب وهم كل من النائب الدكتور علي بوفرسن، والنائب عبدالرحمن بو مجيد، والنائب أحمد قراطة.

وفي بداية اللقاء رحب الوزير بالسادة اعضاء مجلس النواب الكرام مشيداً بالجهود المخلصة التي يقومون بها في طرح ومناقشة القضايا التي تمس مصلحة المواطنين، وكذلك التعاون المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية في تحقيق تطلعات المواطنين والارتقاء بكفاءة الخدمات في جميع المجالات، واستعرض معهم الوزير عدداً من المواضيع المرتبطة بجودة خدمات الكهرباء والماء التي يتم تقديمها للمواطنين والمقيمين بالمملكة، كما قدم لهم عرضاً مرئياً حول خطط ومشاريع الطاقة المتجددة في مملكة البحرين والتي تحظى بدعم لا محدود من قبل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المفدى وصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظهم الله، ومن أبرز تلك المشاريع انشاء محطة للطاقة الشمسية بقدرة انتاجية 100 ميغاوات من الكهرباء، وتدشين نظام العداد صافي القياس Net Metering الذي يسمح للأفراد والمؤسسات من تركيب واستخدام الطاقة الشمسية في منازلهم و منشآتهم، وإطلاق أول أطلس للرياح في البحرين والذي هو عبارة عن خارطة توضح نسبة تواجد الرياح الكافية في مختلف مناطق المملكة لتشغيل التوربينات المولدة للطاقة النظيفة من الرياح، كما تحدث الوزير عن الخطوات التي اتخذتها وحدة الطاقة المستدامة لتشجيع الاستثمار في الطاقة الشمسية والعمل على زيادة كفاءة الطاقة من خلال الخطة الوطنية للطاقة المتجددة والخطة الوطنية لكفاءة الطاقة التي اقرها مجلس الوزراء الموقر في وقت سابق من العام الماضي وتم تشكيل لجنة وطنية برئاسة وزير شئون الكهرباء والماء وعضوية كبار المسئولين في الوزارات ذات العلاقة وذلك لمتابعة تنفيذ الخطتين.



من جانبهم اعرب السادة النواب عن اشادتهم بجهود الوزير والمسئولين في العمل على تحسين جودة الخدمات ومتابعة تنفيذ تلك المشاريع الكبرى في الطاقة المتجددة والتي تبشر بمستقبل واعد لمملكة البحرين في مجال الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، مؤكدين على أن تعزيز سبل التواصل واللقاءات المتواصلة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية سيثمر عنها تحقيق العديد من الجوانب التطويرية التي يطمح ويتطلع إليها المواطن البحريني، ومعربين عن شكرهم وتقديرهم للتعاون المستمر الذي يحظى به السادة اعضاء المجلس النيابي من كبار المسئولين في الدولة.



حضر اللقاء الدكتور احمد هاشم مستشار الوزير، والمهندس ألكساندر السماهيجي مستشار وحدة الطاقة المستدامة.





م.ف.ق/ع ذ



بنا 1347 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/16 - 12 : 05 PM