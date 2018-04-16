امانة مجلس التعاون تعقد ورشة عمل حول برنامج الاتحاد الأوروبي "هورايزون 2020" الرياض في 16 ابريل / بنا / عقدت في مقر الأمانة العامة لدول الخليج العربية اليوم ، ورشة عمل حول برنامج الاتحاد الأوروبي "هورايزون 2020"، وهو أحد أكبر البرامج المخصصة لدعم البحث والابتكار في العالم.



وافتتح الورشة الدكتور عبدالعزيز بن حمد العويشق الأمين العام المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات، والسفير ميكيلي شيرفوني دورسو سفير الاتحاد الأوروبي في دول مجلس التعاون.



وأوضح الأمين العام المساعد لدى افتتاحه ورشة العمل أهمية هذه الفعالية في التعريف ببرنامج هورايزون 2020، وأكد دور هذا البرنامج في تعزيز العلاقات القائمة بين مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي منذ عام 1988 بالتوقيع على اتفاقية التعاون بين الجانبين داعيا الباحثين الخليجيين والجامعات ومراكز البحوث في دول المجلس إلى الاستفادة من الفرص العديدة التي يوفرها هذا البرنامج المحفز على البحث والابتكار في مجالات متعددة.



وقدم عدد من الخبراء في الاتحاد الأوروبي شرحاً لأجزاء مختلفة من برنامج "هورايزون 2020" الذي يركز في مرحلته الحالية التي تمتد من 2018 – 2020، على جهود الابحاث والابتكار في مجالات المناخ والبيئة، والطاقة المتجددة والنظيفة والاقتصاد المتوازن بين احتياجات النمو واعتبارات المحافظة على البيئة، والتحول نحو الأتمتة في قطاعي الصناعة والخدمات، وفي مجال الأمن ومكافحة الإرهاب.



وعرض الباحثون الأوروبيون أهداف البرنامج ومناقشة الفرص المتاحة لدول مجلس التعاون - أفراد وشركات وحكومات - للمشاركة في هذا البرنامج وتوضيح كيفية الانضمام إلى شبكات الأبحاث الأوروبية وإيجاد شركاء في الأبحاث.



وشارك بهذا الورشة عدد من المسؤولين في الأمانة العامة لمجلس التعاون والمنظمات المتخصصة في منظومة مجلس التعاون، والجامعات ومراكز البحث العلمي، ومن قطاعات المفوضية الأوروبية والعمل الخارجي الأوروبي.





م.ف.ق/س.ي



بنا 1329 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 28 اخر تحديث : 2018/04/16 - 37 : 04 PM