منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية بنسخته التاسعة ينطلق أكتوبر القادم المنامة في 16 أبريل / بنا / تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات، تنطلق فعاليات منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2018 بنسخته التاسعة في 7 و8 أكتوبر القادم، بتنظيم من هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية.

وبهذه المناسبة أكد السيد محمد على القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية على الأهمية التي يمثلها انعقاد المنتدى والذي بات يُعد وجهة تستقطب النخب والمختصين في مجال توظيف واستخدام تقنية المعلومات والاتصالات المتطورة من مختلف أرجاء العالم، وبيئة مرنة وآمنة تحفز على تبني الابتكارات وتشجيعها وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين المهتمين في مجال التكنولوجيا والحكومة الإلكترونية، ويعزز ذلك الإقبال المستمر على المشاركة، مشيراً إلى الدور الذي يلعبه المنتدى في إدارة المعرفة ونشرها بما يمكن المسؤولين من اتخاذ القرارات للمساهمة في إنجاز الأعمال بطريقة ميسرة قليلة التكاليف وتقديمها ضمن بيئة إلكترونية آمنة.



يأتي هذا المنتدى في نسخته التاسعة بتنوع في أطروحاته المقدمة حول آخر ما تم التوصل إليه في صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، إذ أنه من المتوقع أن يشارك 400 شخص من المهتمين في قطاع تقنية المعلومات والتي ستتاح لهم الفرصة للاطلاع على تجارب مجموعة متنوعة من التقنيات والبرامج المبتكرة في مجال قطاع التقنية.



ومن المقرر أن تتناول الجلسات المتخصصة عدة مواضيع تتمحور حول الحوسبة السحابية ومبادرات المدفوعات الإلكترونية وتقنيات المدن الذكية وأمن المعلومات والتحول الإلكتروني وغيرها، يشارك فيها عدد المختصين في هذا المجال. كما سيسلط الضوء على التوجه الحالي نحو تبني استخدام التقنيات المتطورة مثل التكنولوجيا المالية وblock chain إضافة إلى تقنيات تحليل البيانات والتوجه المستقبلي للاستفادة منها لتنفيذ السياسات التنموية في البلاد، ويتطرق المنتدى كذلك لأبرز قصص النجاح البحرينية والإقليمية في مجال تقنية المعلومات والاتصالات التي تفتح المجال أمام المشاركين للاستفادة منها.



وستعرض هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية مزيداً من المعلومات حول الفعاليات والمشاركة والرعاية للمنتدى عبر الموقع الرسمي الذي سيطلق قريباً، كما يمكن متابعة آخر المستجدات عبر حساب التواصل الاجتماعي على @iGaBahrain.





أ.أ/خ.س



بنا 1222 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/16 - 41 : 03 PM