وفد بريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية: لم يُسمح لنا بدخول دوما بعد لاهاي في 16 أبريل/ بنا / كتب الوفد البريطاني لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي، "تويتر"، أن فريق الخبراء الخاص به لم يُسمح له بدخول مدينة دوما، التي يتردد أنها تعرضت لهجوم كيميائي يوم السبت قبل الماضي.



وكتب الوفد البريطاني في التغريدة: "إن روسيا وسورية لم تسمحا بعد بدخول دوما... إن الوصول بحرية أمر ضروري. يجب على روسيا وسورية التعاون".



وكان عضو ومستشار بعثة سابقة للمنظمة الى سوريا رالف تراب ، قال إن إزالة الأدلة من الموقع هي "احتمال يجب أخذه دائماً في الاعتبار، وسيبحث المحققون عن أدلة تظهر ما اذا كان قد تم العبث بموقع الحادث".



وتواجه البعثة مهمة صعبة في سوريا، تتعلق خاصة باحتمال العبث بالأدلة في موقع الهجوم المفترض في دوما التي دخلتها قوات شرطة روسية وسورية. فبعد ساعات من الضربات الغربية، أعلنت دمشق سيطرتها بالكامل على الغوطة الشرقية بعد اجلاء آخر مقاتلي "جيش الاسلام" من دوما.





خ.س



بنا 1150 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 61 اخر تحديث : 2018/04/16 - 39 : 03 PM