الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية يستقبل سفير البحرين لدى الولايات المتحدة المنامة في 16 أبريل/ بنا / استقبل سعادة الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية في مكتبه بالمؤسسة الخيرية الملكية سفير البحرين لدى الولايات المتحدة الأمريكية الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة، حيث تم تبادل أوجه التعاون المشتركة.

وأشاد سعادة الدكتور مصطفى السيد بالدور الكبير الذي تقوم به سفارة البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية في إبراز الصورة الحضارية لمملكة البحرين، مثمناً تعاون الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة ودعمه الدائم للعمل الخيري والإنساني الذي تقوم به مملكة البحرين عبر المؤسسة الخيرية الملكية في مختلف مواقع عمله ومهامه التي يقوم بها.



كما استعرض خلال اللقاء أبرز إنجازات المؤسسة الخيرية الملكية في رعاية الأيتام والأرامل المكفولين من قبل جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه والفئات المستفيدة من عمل المؤسسة والخدمات المقدمة لهم، مشيراً إلى دور المؤسسة في الاهتمام بتربية الأبناء والارتقاء بمستوياتهم التعليمية والصحية والاجتماعية، كما أطلع على المشاريع التنموية التي تنفذها المؤسسة في شتى المجالات، والمساعدات والحملات الإغاثية الخارجية التي قدمتها المؤسسة للدول المنكوبة الشقيقة والصديقة بتوجيه من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الخيرية الملكية، وبقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس مجلس الأمناء.

ومن جهته ثمن الشيخ عبدالله بن راشد آل خليفة الرعاية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وما يوليه جلالته من اهتمام أبوي بارز، مشيداً بجهود المؤسسة الخيرية الملكية بقيادة سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة في الاهتمام بهذا العمل الإنساني النبيل على أكمل وجه، معرباً عن تشرفه بالتعاون مع المؤسسة الخيرية الملكية في إبراز الدور الكبير الذي يقوم به جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وقيادته للعمل الخيري والإنساني داخل وخارج مملكة البحرين.











ل.ب/خ.س



بنا 1130 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 40 اخر تحديث : 2018/04/16 - 56 : 02 PM