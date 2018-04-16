مساعد وزير الخارجية يشيد بجهود برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المنامة في 16 أبريل / بنا / استقبل سعادة السيد عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية في مكتبه بالديوان العام للوزارة اليوم، سعادة السيد أمين الشرقاوي منسق الأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدى مملكة البحرين.



وخلال اللقاء، أشاد سعادة مساعد وزير الخارجية بالجهود والمبادرات التي يطلقها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ودوره في دعم مملكة البحرين في مجال تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة واستخدام الطاقة وتقديم الدعم الفني لمساعدة الهيئات ومؤسسات المجتمع المدني في بناء القدرات ورسم الاستراتيجيات، مؤكداً حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون مع الأمم المتحدة وكافة وكالاتها الموجودة داخل المملكة وخارجها.



من جهته، أطلع المنسق المقيم للأمم المتحدة سعادة السيد أمين الشرقاوي مساعد وزير الخارجية على الإصلاحات الجارية والمتعلقة بنظام الأمم المتحدة، وعلى التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنصوص عليها في خطة التنمية المستدامة 2030.



ونوه سعادته بدعم مملكة البحرين لعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيداً بشراكة المملكة مع الأمم المتحدة ودورها في مساندة الجهود الدولية لتحقيق التنمية والسلام، متمنياً لمملكة البحرين المزيد من التقدم والازدهار.







أ.ا.ش/خ.س



بنا 1128 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 45 اخر تحديث : 2018/04/16 - 55 : 02 PM