وزارة شؤون الإعلام تقيم دورة تدريبية بعنوان: "تقنية تخفيف الضغوط" المنامة في 16 أبريل / بنا / أقام مركز التدريب الإعلامي بوزارة شؤون الإعلام دورة تدريبية بالتعاون مع مركز بتلكو لرعاية حالات العنف الأسري بعنوان: "تقنية تخفيف الضغوط" شارك فيها عدد من موظفي الوزارة ، وقدمتها المرشدة والمدربة الأسرية إيمان الفلة، من 15 حتى 16 من أبريل.

وتضمنت الدورة تعريف الضغوط وأنواعها، وشرحا مفصلا لعدد من الدراسات التي تناولها الباحثون في هذا الجانب، كما دارت نقاشات بين المدربة والمتدربين لعدد من الحالات التي يجب تخفيف الضغوط فيها، وكيفية تأدية الممارسات التي تساعد في التخلص من الضغط والتوتر ومنها الرياضة، والبكاء، والاستماع للموسيقى، والتحدث مع الإيجابيين.



كما قدمت المدربة الأسرية إيمان الفلة في اليوم الثاني من الدورة عدة تمارين مع المتدربين تساعد في التخفيف من الضغوط، وقدمت شرحاً لتقنية الحرية النفسية ودورها في مساعدة الفرد في التخلص مما لا يرغب به وتحويل مسار حياته للجانب الإيجابي، مشيرة إلى أهمية إقامة مثل هذه الدورات التي تساعد في التحفيز على تعلم بعض التقنيات الجديدة التي تساعدهم في مجال عملهم وحتى يمتد هذا التأثير الإيجابي إلى الحياة الأسرية والاجتماعية، وكذلك يساهم في توسيع المدارك التوعوية والتثقيفية، وكسراً للروتين، والخروج من بيئة العمل.



وأشادت المدربة الفلة بالحضور المتميز لموظفي الوزارة وتفاعلهم الكبير معها ورغبتهم في تعلم الجديد في هذا المجال، وتفعيلهم للهدف الأساسي من الدورة بشكل مميز ولافت من خلال التدريبات العملية.



من جانبهم، أشاد المتدربون بالدورة التدريبية المتميزة، وبمقدمة الدورة المدربة ايمان الفلة وبتقديمها المتميز وإمكانية إيصال المعلومات الجديدة من خلال التقنيات التي تعلموها والتي تصب في مجال حاجتهم تخفيفاً للضغوط سواء في مجال العمل، أو في الحياة الأسرية والاجتماعية.







ع إ ح/م خ/خ.س



بنا 1118 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 56 اخر تحديث : 2018/04/16 - 38 : 02 PM