وزير شئون مجلس الوزراء يستقبل الباحث ابراهيم التميمي

المنامة في 16 أبريل/ بنا / استقبل سعادة السيد محمد بن ابراهيم المطوع وزير شئون مجلس الوزراء بمكتبه صباح اليوم السيد إبراهيم التميمي مدير إدارة المعلومات بديوان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء، والذي أهداه رسالتي ماجستير حصل عليهما، الأولى بعنوان "صناعة السمعة الحكومية.. دراسة حالة على افضل الممارسات الحكومية في القطاع العام في البحرين" ونالها من "جامعة إيكس مارسيليا" و"معهد إنا للتطبيقات والسياسات الحكومية" في الجمهورية الفرنسية، والثانية بعنوان "تنمية الاقتصاد الوطني بإبداعات الطبقة الفقيرة.. دراسة حالة على واقع الاسر الفقيرة وإمكانات اسهاماتها في الاقتصاد الوطني في البحرين" وحصل عليها من جامعة جورج واشنطن في الولايات المتحدة.



وخلال اللقاء، أشاد وزير شئون مجلس الوزراء بالجهود التي بذلها السيد إبراهيم التميمي في إعداد هاتين الدراستين اللتين تتناولان في إطار علمي رصين موضوعات ذات أهمية فيما يتعلق بواقع القطاعات الحكومية والممارسات المتميزة في حكومة مملكة البحرين، وكذلك سبل تعزيز اسهام الأسر المنتجة في الاقتصاد الوطني.



وأعرب عن فخره بما يبديه شباب البحرين في مختلف المواقع من حرص على البحث العلمي والأكاديمي، مؤكدا أن ذلك من شأنه أن يسهم في الارتقاء بالعنصر البشري التي يشكل أحد مصادر قوة مملكة البحرين وأعمدتها الرئيسية في منظومة التنمية، متمنيا للباحث استمرار النجاح والتفوق.



من جانبه، أعرب السيد إبراهيم التميمي عن خالص شكره وامتنانه لسعادة وزير شئون مجلس الوزراء على دعمه المستمر لكل الطاقات البحرينية وتحفيزه لها على ضرورة مواصلة الدراسة في مختلف المعارف والعلوم، وهو ما يؤكد أن الاهتمام بالعلم يشكل أحد المرتكزات التي تحرص عليها مملكة البحرين في مسيرتها على طريق التنمية.







ع إ ح/م خ/خ.س



بنا 1113 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 63 اخر تحديث : 2018/04/16 - 27 : 02 PM