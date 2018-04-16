وزارة الصناعة والتجارة والسياحة تحصل على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015 المنامة في 16 ابريل / بنا / حصلت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة على شهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015، الأمر الذي يعكس الالتزام المتواصل والمستمر للوزارة بتطبيق المواصفات والمعايير الدولية والعالمية في عملياتها الإدارية والتشغيلية، لضمان تقديم خدماتها بمستويات عالية من الجودة وذات تنافسية بحسب الممارسات الدولية المعتمدة في هذا المجال.

وقد استقبل وكيل الوزارة لشئون التجارة المهندس نادر خليل المؤيد اليوم الرئيس التنفيذي بشركة بيروفريتاس "الشركة المانحة لشهادة نظام إدارة الجودة الأيزو 9001:2015"، حيث أكد الوكيل أن هذا الإنجاز يأتي تتويجاً للرغبة المستمرة والجهود المتواصلة بالعمل وفقاً للمنهجيات والنظم العالمية التي تعتبر الركيزة الاساسية لتعزيز مهنية وجودة الأداء، مما يساهم في رفع مستوى الكفاءة والإنتاجية في الوزارة ، كما وتلتزم الوزارة وإدارتها العليا بتطبيق نظام إدارة الجودة حسب متطلبات المواصفة الدولية الأيزو 9001:2015 كأحد السبل الداعمة لمسيرتها في التحسين المستمر، الى جانب مواكبة توجهات وتطلعات البرنامج الحكومي لمملكة البحرين للعمل على تنمية رأس المال البشري والارتقاء بالمواطن البحريني عبر تحسين جودة وكفاءة الخدمات المقدمة من قبل الوزارة لكافة المستثمرين والمستهلكين في المملكة.



وأضاف أن وزارة الصناعة والتجارة السياحة تعتبر من الجهات الحكومية الرائدة التي حصلت على شهادة الآيزو 9001 منذ العام 2002، وتحرص على أن تجتاز عملية التدقيق الخارجي بشكل سنوي ، لتعكسه عملياً على النظام المعمول لديها وكذلك الاستفادة منها لوضع وسائل قياس موضوعية لاستمرارية لتطوير الخدمات. كما بين وكيل الوزارة لشئون التجارة، بأن لدى الوزارة فريقا يتألف من ممثلين للجودة بكل إدارة مكلف بمتابعة أمور نظام الآيزو، كما ويجري باستمرار تأهيل ممثلي الجودة عبر توفير تدريب مكثف لهم.





ع إ ح/م خ/خ.س



بنا 1112 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 54 اخر تحديث : 2018/04/16 - 43 : 02 PM