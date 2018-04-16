جلالة الملك المفدى يصل إلى مدينة الجبيل لحضور التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 1)

الجبيل في 16 أبريل / بنا / وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بحفظ الله ورعايته إلى مدينة الجبيل بالمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية الشقيقة، تلبية لدعوة كريمة تلقاها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة حفظه الله، وذلك لحضور التمرين العسكري المشترك (درع الخليج 1).



وكان في مقدمة مستقبلي جلالته اللواء محمد العصلاني قائد مجموعة طيران القوات البحرية وسفيرا البلدين.



أ.ا.ش/ع ع



بنا 1057 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 90 اخر تحديث : 2018/04/16 - 09 : 02 PM