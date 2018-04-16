الأمين العام المساعد للشئون الاقتصادية يلتقي برئيس المجلس التنسيقي لتحفيز منشآت القطاع الخاص بالرياض

الرياض في 16 ابريل / بنا / التقى سعادة الأستاذ خليفة بن سعيد العبري الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية والتنموية بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمقر الامانة اليوم الاثنين، رئيس المجلس التنسيقي لتحفيز منشآت القطاع الخاص بالرياض المهندس عمر الشملان.



تم خلال اللقاء مناقشة عدة مواضيع منها ريادة الأعمال في دول المجلس والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.



ويأتي هذا اللقاء لتنسيق الجهود في شتى المجالات بين الأمانة العامة والمؤسسات ذات العلاقة بالعمل المشترك لدعم مسيرة مجلس التعاون في المجالات الاقتصادية والاستثمارية.



وخلص اللقاء إلى دعم وتشجيع الأمانة لمثل هذه المبادرات لتقوية روابط دول المجلس بالمؤسسات التي تسهم في دعم المسيرة وتشجيع رواد الأعمال على بناء مشاريعهم بدعم من هذه المؤسسات.



كما شارك في هذا اللقاء ممثلون من قطاع الشؤون الاقتصادية بالأمانة العامة.



تجدر الإشارة الى أن المجلس التنسيقي لتحفيز منشآت القطاع الخاص أنشئ كمبادرة من غرفة الرياض بهدف تحفيز وتشجيع منشآت القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمارات العالمية والملتقيات والمعارض الدولية.



ع إ ح/ع ع



بنا 1021 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 43 اخر تحديث : 2018/04/16 - 28 : 01 PM