موغيريني: الاتحاد الأوروبي يريد تفعيل المفاوضات حول سوريا في مؤتمر بروكسل

لوكسمبورغ في 16 أبريل/ بنا / قالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، إن الاتحاد يريد تفعيل مفاوضات السلام حول سوريا، في اجتماع الأسبوع المقبل.

وقالت موغيريني في تصريحات قبل ترؤسها المحادثات بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن هناك حاجة لتفعيل عملية السلام حول سوريا بقيادة الأمم المتحدة.



واضافت :"يبدو لي بوضوح شديد أن هناك حاجة لمنح دفعة لإعادة إطلاق عملية سياسية بقيادة الأمم المتحدة في هذا التوقيت".



ومن المتوقع ان يحضر أكثر من 70 وفدًا مؤتمر بروكسل الثاني "دعم مستقبل سوريا والمنطقة" في 24- 25 إبريل الجاري.



من جهته، قال وزير الخارجية الهولندي ستيف بلوك: "يتعين علينا مواصلة الضغط من أجل التوصل إلى حل من خلال مجلس الأمن الدولي لأنه الطريق الوحيد لتحقيق التقدم".







و.ش/خ.س



بنا 0943 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 18 اخر تحديث : 2018/04/16 - 48 : 12 PM