وزير المالية يبحث مع سفير الهند سبل دعم التعاون المالي والمصرفي المنامة في 16 أبريل/ بنا / اجتمع معالي الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة وزير المالية اليوم مع سعادة السيد ألوك كومار سينها، سفير جمهورية الهند المعتمد لدى مملكة البحرين.

وقد أشاد الوزير خلال الاجتماع بالروابط التاريخية التي تجمع بين الجانبين في شتى المجالات على امتداد سنوات وعقود بعيدة، وبحث سبل دعم التعاون المشترك القائم بينهما في المجالات المالية والمصرفية، والبناء على ما تحقق في إطاره من منجزات في قطاعات متعددة ومتنوعة، وذلك على النحو الذي يعود بالفائدة على البلدين الصديقين وشعبيهما.









ل.ب/خ.س



بنا 0937 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 30 اخر تحديث : 2018/04/16 - 16 : 01 PM