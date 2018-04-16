رئيس هيئة الأركان يستعرض مع الملحق العسكري الأمريكي العلاقات القائمة بين البلدين المنامة في 16 أبريل/ بنا / استقبل سعادة الفريق الركن ذياب بن صقر النعيمي رئيس هيئة الأركان في مكتبه بالقيادة العامة صباح اليوم، العقيد ستيفن فسنت الملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين.

ورحب سعادة رئيس هيئة الأركان بالملحق العسكري الأمريكي المعتمد لدى مملكة البحرين، وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات القائمة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأمريكية والتي تشهد على الدوام تطوراً وتقدماً في مختلف المجالات.



ل.ب/م خ/خ.س



بنا 0935 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/16 - 03 : 01 PM