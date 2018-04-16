تركيا تعلن قتل 38 إرهابيا في عمليات أمنية متفرقة خلال اسبوع

أنقرة في 16 أبريل/ بنا / أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم ، تحييد 38 إرهابيا في عمليات أمنية جرت داخل البلاد الاسبوع الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان، اوردته وكالة انباء "الاناضول" أنّ قوات الأمن وبدعم من الجيش، نفذت خلال الأسبوع الأخير ألفا و487 عملية أمنية ضدّ التنظيمات الإرهابية داخل حدود تركيا.



وبينت انه خلال العمليات الأمنية تمّ توقيف 149 شخصا للاشتباه بصلتهم بمنظمة "بي كا كا"، وكذلك توقيف 75 آخرين بشبهة الانتماء إلى تنظيم "داعش"، و702 للاشتباه بصلتهم بتنظيم "فتح الله غولن الكيان الموازي"، و21 شخصًا للاشتباه بصلتهم بمنظمات يسارية متطرفة.

واضاف البيان ان قوات الأمن تمكنت من تدمير 28 ملجأ ومخبأ للإرهابيين، في مداهمات جرت بولايات تونج ايلي، وشرناق، وبتليس، وهكاري، وموش، ووان، وبينغول جنوب وجنوب شرق تركيا.

كما ضبطت خلال عملياتها 7 قنابل يدوية، وكميات من الأسلحة والذخائر والمواد المستخدمة في صناعة المتفجرات.



و.ش/خ.س



بنا 0934 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/16 - 39 : 12 PM