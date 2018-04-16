العبسي يستقبل وفدًا بنغاليًا ويؤكد ان تصحيح أوضاع العمالة المخالفة يحفظ حقوق أطراف العمل

المنامة في 16 أبريل/ بنا / أكد الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالأشخاص أسامة بن عبد الله العبسي، اهتمام مملكة البحرين بصون حقوق كافة العمالة الوافدة، مشيراً إلى أن المملكة سنت العديد من التشريعات التي تصب في هذا الإطار.

جاء ذلك خلال استقباله بمكتبه أمس وفدًا من وزارة رعاية المغتربين والتوظيف الخارجي بجمهورية بنغلاديش الشعبية برئاسة محمد ميرزانور الرحمن، حيث بحث معه أوضاع العمالة البنغالية في مملكة البحرين، مستعرضًا الجهود التي بذلتها المملكة على مدى السنوات الماضية للارتقاء بمستوى بيئة العمل للعمالة الوافدة.

وأطلع العبسي الوفد البنغالي الزائر على أحدث مستجدات مشروع إصلاح سوق العمل والخطوات التنفيذية التي اتخذت لتطبيقه، مستعرضًا مجموعة من المشاريع والمبادرات التي اتخذتها الهيئة في إطار حفظ حقوق العمالة.

كما سلط الضوء على تصريح العمل المرن الذي يعد الأول من نوعه في المنطقة، والذي يحظى بدعم وإشادة دولية وأممية، مشيرًا إلى أن الأهمية التي يكتسبها تصريح العمل المرن تتمثل في تقديمه حلًا مبتكرًا لتحصين بيئة العمل ومعالجة ملف العمالة غير النظامية، دون الانتقاص من حقوق أي من أطراف العمل.

وشدد العبسي على أهمية التعاون مع الجهود التي تبذلها مملكة البحرين ممثلة في الهيئة، لتنظيم سوق العمل البحرينية من خلال تصحيح أوضاع العمالة المخالفة وفقًا للأطر القانونية، مؤكدًا أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز وصون حقوق العمالة الوافدة، وحمايتها من التعرض لأي تجاوزات من قبيل سواء الاستغلال أو الاتجار وغيرها.

من جانبه، أعرب الوفد البنغالي عن إشادته بالرعاية التي تقدمها المملكة للعمالة البنغالية، مؤكدًا أنها تتمتع بكامل حقوقها، وأن هذه الرعاية موضع تقدير من الجانب الرسمي.

وشدد على أن بلاده لن تألو جهداً في التعاون والتنسيق الوثيق على جميع الأصعدة مع هيئة تنظيم سوق العمل والجهات المعنية في المملكة فيما يختص بعمالتها بحسب ما تنظمه القوانين المعتمدة بالبحرين، مؤكدًا أنها ستبذل كافة جهودها لحث جميع العمالة البنغالية المخالفة في المملكة على تصحيح أوضاعها القانونية والاستفادة من الفرصة التي يتيحها تصريح العمل المرن.







ل.ب/م خ/خ.س



بنا 0914 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 27 اخر تحديث : 2018/04/16 - 24 : 12 PM