الاحتلال يفرض اغلاقا على القدس ويتوغل في القطاع ويعتقل 36 فلسطينيا القدس في 16 أبريل/ بنا / تفرض سلطات الاحتلال الاسرائيلي، ليلة يوم غد، إغلاقا على مدينة القدس المحتلة، أمام الفلسطينيين من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، لمدة ثلاثة أيام.



وأوضحت وكالة الانباء الفلسطينية أن سلطات الاحتلال ستمنع خلال فترة الإغلاق، الفلسطينيين من حملة التصاريح من دخول القدس وأراضي عام 1948، إضافة إلى أنه يحظر دخول أو خروج الفلسطينيين من وإلى الضفة الغربية وعن طريق معابر غزة.

من جهة اخرى قال نادي الأسير، اليوم، إن قوات الاحتلال، اعتقلت 36 فلسطينيا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم سيدة وصحفي.

كما توغلت جرافات الاحتلال، جنوب وشمال قطاع غزة، ونفذت عمليات تجريف.



وذكر شهود عيان، أن جرافات الاحتلال توغلت شرق جباليا شمال القطاع، بالتزامن مع توغل جرافات أخرى شرق خان يونس جنوبا.



وأشاروا، إلى أن عملية التوغل تمت في ظل تحليق للطيران الحربي الإسرائيلي الاستطلاعي في سماء المنطقة.





خ.س



بنا 0903 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/16 - 22 : 12 PM