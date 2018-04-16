سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والمعتمدة لدى مملكة إسبانيا تشارك في فعالية المعرض الخيري "البازار الدبلوماسي" المنامة في 16 أبريل/ بنا / تحت رعاية صاحبة الجلالة الملكة صوفيا، شاركت سفارة مملكة البحرين لدى المملكة المتحدة والمعتمدة لدى مملكة إسبانيا في فعالية المعرض الخيري "البازار الدبلوماسي" الثاني والعشرين في العاصمة الإسبانية مدريد.

وقد قامت جلالة الملكة صوفيا بزيارة القسم البحريني في المعرض الخيري، حيث أشادت بمشاركة مملكة البحرين في البازار الدبلوماسي، معربة عن اعتزازها بعمق علاقات الصداقة القائمة بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا، وما تشهده تلك العلاقات من نمو وتطور كبير في كافة المجالات بين البلدين والشعبين الصديقين.



ومن جانبهم، أكد أعضاء السفارة حرص مملكة البحرين على تعزيز وتوطيد العلاقات الثنائية المتميزة بين المملكتين، مشيدين بما وصلت إليه تلك العلاقات من تقدم ونماء، ومعربين عن تقديرهم للهدف الإنساني للبازار الدبلوماسي.



وقد شاركت سفارة مملكة البحرين بعرض مجموعة كبيرة ومتنوعة لمنتجات صنعت بأيدي بحرينية والتي نالت إعجاب واستحسان رواد الفعالية التي شارك فيها أكثر من 50 سفارة معتمدة في مملكة اسبانيا، حيث يعود ريع هذه الفعالية لعدة مؤسسات خيرية منها مركز الملكة صوفيا للعناية بمرضى السرطان ومؤسسة الملكة صوفيا لمكافحة الزهايمر.



ل.ب/خ.س



بنا 0849 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 25 اخر تحديث : 2018/04/16 - 07 : 12 PM