الجودر: نجاح حكايا مسك يؤكد اهتمام الشباب البحريني والخليجي بتطوير قدراته المنامة في 16 أبريل/ بنا / أكد سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شئون الشباب والرياضة أن فعاليات "حكايا مسك" والتي نظمتها مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" بالتعاون مع وزارة شؤون الشباب والرياضة حققت نجاحا كبيرا ومتميزا على مختلف الاصدة دلت على تلك النجاحات الإحصائيات التي خرجت بها اللجنة المنظمة للفعالية مشيرا الى فعاليات "حكايا مسك" تعتبر باكورة التعاون المثمر بين وزارة شئون الشباب والرياضة ومؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" حيث من المؤمل أن يشهد المستقبل القريب تعاونا بارزا في العديد من المجالات التي تهتم بالشباب والناشئة.

جاء ذلك خلال استقبال وزير شئون الشباب والرياضة لمدير مشروع "حكايا مسك" زياد الشبل، بحضور الوكيل المساعد لتنمية الشباب ايمان فيصل جناحي ومديرة إدارة الأنشطة الشبابية الشيخة منيرة بنت محمد آل خليفة ومسئول البرامج في مشروع حكايا مسك عبدالله الخيال.



وأشار الجودر الى أن فعالية "حكايا مسك" حظيت باهتمام بالغ من سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشئون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية وتمثل هذا الاهتمام من خلال الزيارة التي قام بها سموه للفعاليات والاطلاع المباشر على البرامج والفعاليات الامر الذي يؤكد اهتمام سموه ببناء شراكات قوية وراسخة بين البلدين في جميع المجالات بما فيها المجال الشبابي.



وبين وزير شئون الشباب والرياضة ان الحضور الواسع والمشاركة الفاعلة من الشباب البحريني والخليجي في أنشطة وفعاليات "حكايا مسك"، يؤكد حرص الشباب على التزود بالمهارات والخبرات التي تمكنهم من صناعة حكاياتهم بصورة متطورة وابتكار أفكار ومشاريع تتناسب مع طموحاتهم العالية والاستفادة من الفرص التدريبية التي تمهد الطريق لهم من أجل ابراز ابداعاتهم.



وكان مدير مشروع "حكايا مسك" عرض إحصائيات مهمة عن فعاليات "حكايا مسك" المنامة حيث بين أن عدد زوار المشروع وصل الى 18765 زائرا وبلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية وورش العمل أكثر من 10 آلاف مشارك بالإضافة الى أن المؤلف الصغير اجتذب أكثر من 7 آلاف مستفيد، كما ان البرنامج شكل مكانا مناسبا لأصحاب المشاريع الصغيرة حيث بلغت مبيعاتهم 8 آلاف دينار.



ومن جانبه أعرب الشبل عن شكره وتقديره لسمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة على اهتمامه بفعاليات "حكايا مسك" وحرص سموه الموصول على زيارة الفعالية الامر الذي يؤكد دعم سموه لكافة المشاريع الرائدة التي تسهم في صقل مواهب الشباب البحريني والخليجي واستنهاض هممهم من أجل تسخيرها لخدمة أنفسهم وبلدهم مثنيا على اهتمام وزير شئون الشباب والرياضة ومتابعته المستمرة لكافة التحضيرات والاعداد للفعاليات ومتابعته المستمرة لورش العمل والبرامج التدريبية التي أقيمت ضمن "حكايا مسك".



وبين الشبل أن فعاليات حكايا مسك المنامة تعتبر من ابرز وانجح الفعاليات التي أقيمت ضمن هذا البرنامج والتي بينتها الاحصائيات التي صدرت من اللجنة المنظمة الامر الذي يؤكد اهتمام الشباب البحريني والناشئة بالفرص التدريبية التي تتوفر لهم في مجال صناعة الحكايا العصرية مؤكدا أهمية مواصلة العمل المشترك بين مؤسسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز الخيرية "مسك الخيرية" ووزارة شئون الشباب والرياضة من اجل خدمة الشباب في كلا البلدين الشقيقين.



ل.ب/خ.س



بنا 0848 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 26 اخر تحديث : 2018/04/16 - 04 : 12 PM