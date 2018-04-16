خالد بن حمد: نجاح BRAVE 11 نتاج جهود متواصلة هدفها انتشار أوسع للماركة البحرينية المنامة في 16 ابريل / بنا / أعرب سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة الرئيس الفخري للاتحاد البحريني لفنون القتال المختلطة BMMAF عن سعادته بما حققته منافسات النسخة الحادية عشرة لبطولة القتال الشجاع BRAVE من نجاح وتميز، والتي نظمها اتحاد القتال الشجاع المنبثق عن منظمة خالد بن حمد الرياضية KHK SPORTS بجمهورية البرازيل الجمعة الماضي 13 إبريل، مؤكدا سموه أن هذا النجاح يضاف لسلسلة النجاحات التي حققتها البطولة في غضون 11 نسخة، تؤكد فيها على أنها تسير في الاتجاه الصحيح من خلال الرؤية التي رسمها سموه لتحقيق الهدف المنشود وهو التربع على عرش بطولات MMA للمحترفين.



وقال سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة: "إن ما تحقق من نجاح كبير في النسخة الحادية عشرة لبطولة بريف ليدعونا للفخر والاعتزاز بهذا النجاح الذي يضاف لهذه البطولة البحرينية المسجلة في بطولات فنون القتال المختلطة للمحترفين، والذي جاء بفضل دعم سيدي الوالد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، والمتابعة المتواصلة من قبل أخي سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والتي كانت بمثابة الداعم الكبير لجهودنا الواضحة في تحقيق الانتشار الأوسع لتلك الماركة البحرينية على مستوى بلدان دول العالم".



وأضاف سموه أن نجاح هذه البطولة دلالة واضحة على الجهود المتواصلة لتعزيز ما تشهده البحرين من منجزات حضارية على الصعيد الرياضي، والتي تؤكد من خلالها أن البحرين هي بلد حاضن لجميع الألعاب الرياضية لاسيما رياضة فنون القتال المختلطة، وأنها دولة استطاعت أن تهيئ لتلك الرياضة الأرضية والأجواء الملائمة لتكون ناجحة وتحقق الإنجازات التي احتلت من خلالها هذه الدولة الصغيرة في الحجم الكبيرة في العطاء موقعا متقدما بين الدول المتقدمة في مجال هذه الرياضة.



وأوضح سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة أن البطولة شقت طريقها بصورة سريعة واستطاعت أن تتقدم نحو الأمام بخطى ثابتة وفق خطة مرسومة، لتؤكد من خلالها أن هذا الحدث الذي انطلق من العاصمة البحرينية المنامة، لن يتوقف حتى يصيب الهدف الرئيسي في تواصل منافساتها القوية للبطولات وتكون هي البطولة الأبرز على الإطلاق في جميع النواحي.



وقال سموه: "نشيد بالجهود التي بذلها اتحاد القتال الشجاع في تنظيمه الرائع لبريف 11، مقدرين الدور الذي لعبته جمهورية البرازيل لاحتضان هذا الحدث للمرة الثالثة في مسيرة هذه البطولة، والتي شهدت منافسة قوية وشرسة من المقاتلين المشاركين، ومتطلعين أن تحظى هذه البطولة بمزيد من النجاح في النسخة المقبلة بالعاصمة الإندونيسية جاكرتا".



وقد أصبح الدور الذي تحظى به مملكة البحرين في ظل مبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة من أجل تطوير رياضة فنون القتال المختلطة، محط اهتمام الإعلام البرازيلي في النسخة الـ11 من بطولة بريف. إذ أن هذه البطولة التي تقام للمرة الثالثة في البرازيل، استطاعت أن تكون من أهم الأحداث الرئيسية في إعلام "بيلو هورزونتي". كما أنها حظيت بتغطية تلفزيونية أمنت البث لأكثر من 53 دولة في العالم، وهو ما سهل من عملية متابعة ومشاهدة أحداث منافسات البطولة التي استضافتها البرازيل.



وقال الرئيس التنفيذي لاتحاد القتال الشجاع السيد محمد شاهد: "إن اتحاد القتال الشجاع المنبثق عن منظمة خالد بن حمد الرياضية KHK SPORTS، ركز بشكل خاص على النمو العالمي الحقيقي لمبادرة سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة في جعل مملكة البحرين محط اهتمام لجميع القنوات التلفزيونية العالمية من خلال بطولة بريف. وهذا ما نجحنا بالفعل من تحقيقه في هذه البطولة، فإن قيادة سموه لدفة المنظمة هي تجسيد ودافع للاتحاد لخلق المنجزات الفريدة من نوعها من أجل البحرين، كما أننا نهدف إلى المحافظة على الاستمرار بهذه الصورة المميزة حتى على مستوى النسخ القادمة".



وبلغت بطولة القتال الشجاع BRAVE أعلى نسبة بث لحدث رياضة فنون القتال المختلطة في أفريقيا وذلك لأول مرة، حيث أعلن اتحاد القتال الشجاع البحريني عن أن زمالة البث التي كانت بالشراكة مع ستارسات وفوداكوم لتسهيل عملية البث عبر الإقليم الأفريقي، والتي منحت نسبة مشاهدة واسعة النطاق في الدول الأفريقية.



هذا، ما جاء على لسان الرئيس التنفيذي لاتحاد القتال الشجاع، الذي قال: "إن نمو البث خلال الصفقات الاستراتيجية في المناطق الجغرافية المختلفة لهو إنجاز يبعث على السرور، ويعد نتيجة غير مسبوقة تدعم البحرين. فأفريقيا ذات كثافة سكانية لم يصل لها من قبل اتحاد القتال الشجاع والمقاتلون، وتعد هذه المرة الأولى لدخولها الميدان الأفريقي. ومن خلال المشاريع القادمة التي تستهدف الدول الآسيوية والاتحاد الأوروبي، سيتم توسعة نقاط البث لهذه البطولة".



ودعا اتحاد القتال الشجاع الأطفال لحضور التدريبات المفتوحة التي أقيمت في ملعب "مينيارو" في بيلو هورزونتي بالبرازيل، والتي تضمنت عروضا للتدريبات المفتوحة لنجوم رياضة فنون القتال المختلطة، وهم: المقاتل لوان سانتياجو والمقاتل لوكاس مارتينز، والمقاتل جورجز باردويل والمقاتل لوانا بينهيرو والمقاتل جيسياس كافالاكانتي. حيث قام المقاتلون باستعراض مهاراتهم، وشرح فوائد ممارسة هذا النوع من الرياضات القتالية، التي تساهم في المحافظة على نمط الحياة الصحية.



ويهدف إقامة هذا التجمع إلى تعزيز برنامج التواصل لاتحاد القتال الشجاع مع المجتمع، من أجل الالتزام والتنمية الاجتماعية للشباب، كإحدى رؤى سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، لتشجيع الشباب على ممارسة هذا النوع من الألعاب الرياضة واعتبار الرياضة نمط مهم للصحة والجسم السليم.



وبهذه المناسبة، قال المقاتل كافالاكانتي مخاطباً الأطفال الصغار: "في حياتي رأيت العديد من التحديات، كبرت في قرية صغيرة مجاورة لريو دي جانيرو، ولكني سرت بحياتي بهدف أصبو إليه، والذي جعلني بالتالي بطلاً عالمياً. وهذه هي المرة الأولى التي أتنافس فيها في البرازيل. أريد منكم أن تؤمنوا بأحلامكم وتقدروا أساتذتكم. كونوا دائماً ذووا نظرة ثاقبة وعزيمة، وحافظوا على حياتكم صحية وأحلامكم الكبيرة".







ع إ ح/خ.س



بنا 0843 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 34 اخر تحديث : 2018/04/16 - 57 : 11 AM