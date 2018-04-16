مقتل 5 مدنيين واصابة 11 بانفجار عبوتين في أحد أسواق الموصل الموصل في 16 أبريل/ بنا / قتل 5 مدنيين واصيب 11 اخرين بانفجار عبوتين ناسفتين في أحد أسواق الموصل شمالي بغداد.



ونقلت وكالة الانباء الالمانية عن العقيد صالح حسن من الشرطة الاتحادية ان "انفجار عبوتين ناسفتين، وضعهما عناصر من داعش في سوق المعاش في الساحل الايمن من مدينة الموصل اليوم، أسفر عن قتل خمسة مدنيين وإصابة11 اخرين بجروح متفاوتة".



وسوق المعاش يشهد ازدحاما من المزارعين من قضاء سنجار وتلعفر والبعاج، الذين يقومون ببيع محاصيلهم من الخضار والفواكه الى الباعة، الذين يسوقونها الى مختلف مناطق الموصل.







و.ش/خ.س



بنا 0721 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 46 اخر تحديث : 2018/04/16 - 00 : 11 AM