الصحة تبحث سبل تعزيز التعاون الفني والتقني مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية المنامة في 16 أبريل/ بنا / اجتمعت الوكيل المساعد للموارد والخدمات بوزارة الصحة الأستاذة فاطمة عبدالواحد الاحمد مع نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور زكريا أحمد الخاجة بحضور عدد من المدراء والمسئولين بالوزارة والهيئة.

وقد تم خلال الاجتماع بحث عدد من أبرز الموضوعات التي ترتبط بتطوير وتعزيز مستوى فاعلية الخدمات الإلكترونية ومن أهمها خدمة حجز المواعيد بالمراكز الصحية عبر الموقع الإلكتروني.

ومن جانبها أشادت الأستاذة فاطمة عبدالواحد الأحمد بمستوى التعاون والدعم الفني والتقني المتواصل مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، فيما يتعلق بتطوير وتسهيل وتبسيط مختلف الإجراءات والخدمات الإلكترونية لصالح المواطنين والمقيمين بمملكة البحرين .

كما أعرب الدكتور زكريا الخاجة عن شكره وتقديره للتعاون والتنسيق والشراكة الفاعلة القائمة بين وزارة الصحة وهيئة المعلومات والذي ساهم في طرح وتقديم العديد من الخدمات والمشاريع الحكومية المتطورة إلكترونياً إلى جانب قاعدة المعلومات والبيانات، بما يعزز من كفاءة وجودة الخدمات الصحية المقدمة بالمجتمع البحريني.

كما تطرق الاجتماع إلى سبل تعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجال الخدمات الإلكترونية وإدارة التغيير وإعادة هندسة الإجراءات وبرنامج صحتي، ونظام المواعيد بالمراكز الصحية إلى جانب مناقشة وتفعيل عدد من البرامج التقنية والمشاريع التطويرية المشتركة خلال المراحل المقبلة.

وأكد الجانبان في ختام الاجتماع أهمية مواصلة بذل الجهود والمساعي الهادفة إلى رفع مستوى كفاءة البرامج التقنية والإلكترونية الحالية والمستقبلية، والعمل في سبيل تحقيق المزيد من النجاح في تفعيل خطط التكامل والتنسيق المتعلقة بالمعلومات والاتصالات بين وزارة الصحة والهيئة.









ل.ب/خ.س



بنا 0646 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 59 اخر تحديث : 2018/04/16 - 57 : 09 AM