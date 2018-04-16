اصابة 5 فلسطينيين برصاص الاحتلال واعتقال 20 من الضفة الغربية المحتلة الضفة الغربية في 16 أبريل/ بنا / أصيب خمسة فلسطينيين ، فجر اليوم بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في ميدان الشهداء وسط مدينة نابلس، فيما اعتقلت أربعة شبان آخرين من عدة مناطق بالمحافظة.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية عن مصادر أمنية وطبية قولها أن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة فجرا، ما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان، أطلق خلالها الجنود القنابل الغازية المسيلة للدموع والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وأصابوا خمسة شبان جرى إسعافهم ميدانيا.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اعتقلت شابين من مخيم بلاطة شرقا، كما اعتقلت شابا من بلدة تل جنوب غرب المدينة، وشابا من بلدة جماعين جنوبا، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم ، شابين فلسطينيين من بيت لحم، وأصابت آخر خلال مواجهات في مخيم الدهيشة.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال اعتقلت شابا من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد دهم منزل والده وتفتيشه.

وفي بلدة تقوع شرقا، اعتقلت قوات الاحتلال شابا ، بعد مداهمة منزل والده وتفتيشه.

واعتقلت قوات الاحتلال، فجر اليوم، 4 شبان من بلدة قباطية جنوب جنين، بعد دهم منازل ذويهم.

وفي سياق متصل، استولت قوات الاحتلال، في ساعات متأخرة من الليلة، على تسجيلات كاميرات مراقبة على طول شارع الناصرة شمال مدينة جنين وسط مداهمات للمحال التجارية.

كما اعتقلت قوات الاحتلال، اليوم أربعة فلسطينيين بينهم طفل، من محافظة الخليل.

وأفادت مصادر أمنية ومحليه بأن قوات الاحتلال اعتقلت طفلا (12 عاما) من البلدة القديمة من الخليل، وفلسطينيين اثنين من قرية الكوم جنوب غرب الخليل.

كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء بمدينة الخليل وبلدات بني نعيم ودير سامت ودورا والريحية، ونصبت حواجزها العسكرية على مداخل بلدات سعير وحلحول، وعلى مدخل مدينة الخليل الشمالي، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين.

واعتقلت قوات الاحتلال ايضا، 6 فلسطينيين بينهم سيدة، من مدينة القدس المحتلة.

وأفاد محامي مركز معلومات وادي حلوة محمد محمود أن قوات الاحتلال اعتقلت من حي جبل الزيتون/الطور المُطل على القدس القديمة فلسطينية، وثلاثة أطفال.

في السياق، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم شعفاط بمدينة القدس واعتقلت الأسير المحرر أمير خضر الدبس، ونضال شيحة، بعد تفتيش منزليهما بشكل استفزازي.







م خ/خ.س



بنا 0606 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/16 - 13 : 09 AM