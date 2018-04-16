هايلي: واشنطن ستفرض عقوبات جديدة ضد روسيا اليوم ولا مباحثات مع الأسد واشنطن في 16 أبريل/بنا/ قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، نيكي هايلي إن الولايات المتحدة "ستفرض، اليوم، عقوبات جديدة ضد موسكو والشركات المرتبطة ببرنامج سوريا للأسلحة الكيميائية".

وأضافت هايلي في حديث مع قناة "سي بي إس نيوز" الأمريكية أنّ مهمة الولايات المتحدة "لم تكن يومًا رحيل بشار الأسد؛ بل منع وقوع حرب".



وحول التواصل بين واشنطن ونظام الأسد، أفادت هايلي بأن "نظام الأسد لا يستحق أن يجري محادثات مع واشنطن".



وأردفت: "الولايات المتحدة لن تعقد مباحثات مع نظام الأسد، بل ستشارك في مباحثات جنيف التي تقودها الأمم المتحدة".‎



و.ش/خ.س



بنا 0602 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 33 اخر تحديث : 2018/04/16 - 25 : 09 AM