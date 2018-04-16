مستوطنون يعربدون حول بوابات الأقصى المبارك

القدس المحتلة في 16 أبريل/ بنا / مارس عشرات المستوطنين المتطرفين الليلة الماضية، عربدتهم في القدس القديمة، وحول أبواب المسجد الاقصى، خلال مسيرتهم الليلية الشهرية، بحراسة وحماية قوات الاحتلال الاسرائيلي.

وذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان المسيرة تخللتها هتافات وشعارات عنصرية تدعو الى طرد وقتل العرب، في الوقت الذي أغلق فيه الاحتلال العديد من شوارع مدينة القدس المحتلة.

كما أغلقت قوات الاحتلال الطريق المؤدية الى البلدة القديمة من جهة باب الأسباط، ما أتاح المجال للمستوطنين المتطرفين ممارسة طقوسهم، في هذه المنطقة القريبة جدا من الأقصى المبارك.

وقالت الوكالة إن المستوطنين اقتحموا البلدة القديمة من جهة باب الأسباط، سبقها اغلاق المنطقة من قبل قوات الاحتلال بالسواتر والحواجز الحديدية، وحطّت مسيرة المستوطنين في ساحة الغزالي أمام الأقصى من جهة باب الأسباط، ونظم المستوطنون حلقات رقص وغناء استفزازية بمكبرات الصوت، وصلوات وشعائر تلمودية.

وينفذ المستوطنون المتطرفون مسيرات مشابهة حول أبواب المسجد الأقصى عشية كل شهر عبري.



م خ/خ.س



بنا 0558 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 16 اخر تحديث : 2018/04/16 - 04 : 09 AM