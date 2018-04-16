بدعم من "البلسم" الدولية وفد طبي سعودي يجري عشرات العمليات في جراحة القلب بالمكلا عربي المكلا في 16 ابريل /بنا/ دشنت في مركز نبض الحياة لأمراض وجراحة القلب بمحافظة حضرموت، الحملة العلاجية الجراحية (بلسم 1) ، كما تقيم مؤسسة أمراض القلب الخيرية الحملة العلاجية لجراحة وقسطرة قلب الأطفال والكبار ( بلسم 2)، بدعم من جمعية البلسم الدولية.

وخلال الحملة التي ستستمر حتى 21 أبريل ، كما ذكرت وكالة الانباء اليمنية ، سيقوم وفد طبي سعودي متخصص بإجراء العديد من العمليات في جراحة القلب برئاسة البروفسور راكان ناظر. ومن المقرر ايضا ان يجري الفريق الطبي عمليات القلب المفتوح وقسطرة لأكثر من 100 حالة مرضية وتقديم الخدمات الطبية والادوية للمئات من مرضى القلب.

وأوضح الرئيس التنفيذي لمنظمة البلسم الدكتور عماد بخارى، أن الحملة تهدف لعلاج ٣٠٠ حالة، وتشمل ١٠ عمليات قلب مفتوح، و١٠٠ قسطرة علاجية تداخلية، بالإضافة الى تقديم الخدمات الصحية لـ ٢٠٠ مريض في العيادات الخارجية خلال اسبوع بمدينة المكلا.







خ.س



بنا 0554 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 17 اخر تحديث : 2018/04/16 - 04 : 09 AM