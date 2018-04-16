الصين واليابان: في الذكرى الـ40 لتوقيع معاهدة السلام بين البلدين.. تدعيم شامل للعلاقات الاستراتيجية ذات النفع المتبادل

طوكيو في 16 أبريل/بنا/ اتفقت الصين واليابان على زيادة تعزيز زخم تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وذلك خلال اجتماع بين عضو مجلس الدولة ووزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيره الياباني تارو كونو في طوكيو مساء الأحد.



وحسب وكالة الانباء الصينية الرسمية (شينخوا) أن وزير الخارجية الصيني قال " إن العلاقة بين الصين واليابان أظهرت زخما في التحسن على الرغم من ان هناك بعض العوامل المعقدة والحساسة"، مؤكد أن زيارته لليابان التي جاءت "بناء على دعوة الجانب الياباني استجابة للتوجهات الإيجابية لليابان حيال الصين التي استمرت لبعض الوقت، وهناك أمل في ان تصبح الزيارة خطوة مهمة لعودة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي وخلق الظروف والاستعداد لتبادلات عالية المستوى في المستقبل".



وأضاف "ان هذا العام يوافق الذكرى الـ40 لتوقيع معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان والذكرى الـ20 للإعلان المشترك الصيني-الياباني والذكرى العاشرة للبيان المشترك الصيني-الياباني بشأن التدعيم الشامل للعلاقات الاستراتيجية ذات النفع المتبادل"، قال وانغ إنه يتعين على الجانبين تعزيز التنمية المستقرة وطويلة الأجل للعلاقات الثنائية في الاتجاه الصحيح عبر البقاء على نواياهما الأصلية أثناء توقيع هذه الوثائق وتدعيم أساس العلاقات الثنائية واتخاذ التاريخ مرآة وخلق المستقبل سويا.



وأوضح "ان التحسن في العلاقة الثنائية يواجه الآن فرصا وتحديات جديدة"، داعيا الطرفين التمسك بالوثائق السياسية الأربع المهمة الموقعة بينهما، والتعامل مع التاريخ بأسلوب صحيح، والتمسك بمبدأ صين واحدة، وتنفيذ التوافق بشأن معاملة كل طرف للآخر على انه شريك تعاوني بدلا من التهديدات، والتأكد من التقلب في العلاقات الثنائية.



وأضاف انه يتعين على الجانبين تبني وضع جديد وتدعيم التعاون القائم على المنفعة المتبادلة بجودة وكفاءة أعلى انطلاقا من نقطة بداية جديدة، وبشكل خاص تعميق التعاون المربح للطرفين في مجالات توفير الطاقة وحماية البيئة والابتكار العلمي والتكنولوجي والتصنيع المتطور والتمويل والبنوك والاقتصاد التشاركي والرعاية الطبية ورعاية كبار السن.



وقال إن على الجانبين توسيع التبادلات الشعبية والثقافية والاستمرار في تعزيز أساس الصداقة بين شعبي البلدين، والتدعيم المشترك للتكامل الاقتصادي الإقليمي والتعاون الثلاثي بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية، وضخ حيوية جديدة في التعاون الاقتصادي في منطقة شرق آسيا.



وأضاف انه يتعين على الجانبين حماية العولمة الاقتصادية ونظام التجارة الحرة وبذل جهود مشتركة لبناء مجتمع مصير مشترك للبشرية.



وقال أيضا إن الصين ترحب بانضمام اليابان لمبادرة الحزام والطريق ومستعدة لبحث ذلك مع اليابان لجعلها نقطة نمو جديدة في التعاون الثنائي بين البلدين.



ومن جانبه قال وزير الخارجية الياباني تارو كونو" أن زيارة وانغ علامة مهمة على تحسن العلاقات الثنائية، وان اليابان تأمل في اغتنام الفرص الحالية لتعزيز التنمية المستمرة للعلاقات الثنائية"، موضحا "ان اليابان تتطلع بحرارة إلى زيارة رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ لليابان وحضور قمة القادة الثلاثية بين الصين واليابان وكوريا الجنوبية".



وأشار إلى ان "اليابان ستتمسك بالمبادئ التي بنيت عليها الوثائق السياسية الأربع المهمة بين الصين واليابان، وبطريق التنمية السلمية وسياسة الدفاع فقط".



وقال إن اليابان تولي أهمية كبرى للعلاقات الثنائية مع الصين ومستعدة لاغتنام فرصة الذكرى ال40 للتوقيع على معاهدة السلام والصداقة بين الصين واليابان لتنفيذ التوافق الخاص بمعاملة كل طرف للآخر على انه شريك تعاون بدلا من التهديد، وتعزيز التبادلات عالية المستوى وتدعيم الثقة المتبادلة وتوسيع التعاون البراجماتي ودفع التعاون الدولي.



وأوضح ان اليابان مستعدة لحماية نظام التجارة الحرة المرتكز على قواعد منظمة التجارة العالمية والمساعدة في الحفاظ على زخم النمو في الاقتصاد العالمي وزيادة تعزيز تنمية التعاون الاقتصادي الإقليمي.



وتبادل الجانبان أيضا وجهات النظر بشأن القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المتبادل، بما في ذلك الوضع في شبه الجزيرة الكورية.



ويقوم وانغ يي بزيارة رسمية لليابان مدتها ثلاثة أيام بدءا من الأحد وسيترأس بشكل مشترك الحوار الاقتصادي الرابع رفيع المستوى بين الصين واليابان مع وزير الخارجية الياباني.



خ.أ



بنا 0335 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 11 اخر تحديث : 2018/04/16 - 38 : 06 AM