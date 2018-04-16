مطالعات الصحف في البحرين

المنامة في 16 ابريل / بنا / طالعتنا الصحف المحلية الصادرة صباح اليوم الاثنين بأهم وأبرز الموضوعات المستجدة على الساحة المحلية والعربية والدولية، كما تابعت تطورات الاحداث خلال الساعات القليلة الماضية والقضايا الراهنة حديث الساعة وفيما يلي ابرز العناوين:



جلالة الملك المفدى يشارك في الجلسة الافتتاحية لأعمال مؤتمر القمة العربية.



جلالة الملك المفدى يلقي كلمة خلال ترؤس جلالته وفد مملكة البحرين الى القمة العربية.



جلالة الملك المفدى يشارك في الجلسة الختامية لأعمال مؤتمر القمة العربية.



جلالة الملك المفدى يلتقي خادم الحرمين الشريفين.. ويستعرضان أواصر العلاقات الأخوية التاريخية الوثيقة بين المملكتين.



خلال استقبال سموه لمدير تحرير مجلة الرجل.. سمو رئيس الوزراء ينوه بالتنوع والثراء الفكري والانتاج الغزير الذي تتسم به الصحافة السعودية.



سمو رئيس الوزراء يستقبل السفير النيبالي ويشيد بدور الجالية النيبالية في تطوير مسيرة التنمية في المملكة.



سمو رئيس الوزراء يستقبل سفير لبنان بمناسبة تسلمه مهام عمله الدبلوماسي سفيرا لبلاده لدى المملكة.



خلال استقبال سموه عددا من كبار المسؤولين والنخب الفكرية والصحفية..سمو رئيس الوزراء: القمة العربية في الظهران قمة خير وتعقد في بلد الخير.



وزير الخارجية لوكالة الانباء السعودية: قيادة المملكة للعمل العربي المشترك ستؤدي لتحقيق نتائج كبيرة لصون الأمن القومي العربي.



لإعداد التقرير الوطني الطوعي لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.. وزير شؤون مجلس الوزراء يفتتح ورشة تشاورية مع القطاع الخاص.



رئيس مجلس النواب يشيد بمضامين كلمة جلالة الملك المفدى في اجتماع القمة العربية.



وزير شؤون مجلس الوزراء يفتتح المعرض الفني بمدرسة بيان البحرين.



مجلس دول الأسيان والبحرين يقوم بزيارة لجمهورية فيتنام.



رئيس مجلس الشورى: كلمة جلالة الملك المفدى في القمة العربية بينت موقف المملكة تجاه أبرز ما تواجهه الأمة العربية من تحديات إقليمية ودولية.



سمو محافظ الجنوبية يؤكد خلال جولة ميدانية عزم المحافظة على تطوير الأسواق والمرافق العامة والبنية التحتية.



السفير المغربي يزور معهد الدراسات القضائية والقانونية ويبحث التعاون المشترك‎.



متابعة لتوجيهات رئيس الوزراء.. (الأشغال والبلديات) تعمل على تنفيذ مشروع تطوير طرق السنابس قريباً.



مجلس الشورى: مشاركة جلالة الملك المفدى في "قمة الظهران" تؤكد اهتمام جلالته بقضايا الأمة العربية.



د. شهدا: دعم سياحة المؤتمرات الطبية في البحرين عبر مؤتمر DLS3 .Bahrain



الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل يستقبل وفدًا من مؤسسة هيريتيج الأمريكية البحثية.



موظفو شركة مطار البحرين يشاركون في ورشة عمل حول تطوير الخدمات الجوية.



برعاية ملكية سامية.. وبمشاركة 2882 متسابقاً ومتسابقة.. جائزة البحرين الكبرى الثالثة والعشرون تختتم تصفياتها وتكرم الفائزين في شهر رمضان.



سمو الشيخ ناصر: المسابقات العالمية روجت للبحرين سياحيا وولدت كفاءات شابة.



كلية البحرين الطبية تشارك بـ28 بحثاً طبياً في يوم البحث العلمي.



الوزير النعيمي يزور مركز ناصر للتأهيل والتدريب المهني.



الدكتور مصطفى السيد يستعرض قصص العمل الإنساني في فعالية حكايا مسك: جلالة الملك وسمو الشيخ ناصر بن حمد يهتمون بأبناء الشهداء.



جامعة البحرين تبحث الاستفادة من التعاون مع الجامعات الإيطالية.



البحرين تشارك في المؤتمر العالمي لريادة الأعمال 2018 في إسطنبول.



الدفاع المدني يؤكد أهمية الالتزام بألواح الألمنيوم الخارجية للمباني (وفق المواصفات).



وزير الصناعة والتجارة والسياحة يشارك في الحوار الوزاري للدول ذات المؤسسات الناشئة.



وزير الصناعة والتجارة والسياحة يتحدث في ورشة العمل حول دور المنظومة الداعمة لريادة الأعمال.



وزير الإسكان يستقبل السفير الأمريكي.



وزير الصناعة والتجارة والسياحة يجتمع برئيس شبكة ريادة الأعمال العالمية.



وزير الصناعة والتجارة والسياحة يبحث مع وزير التنمية التركي سبل تعزيز التعاون.



النيابة العامة تستجوب متهما بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.



نقطة شرطة باب البحرين: دور رئيسي في دعم السياحة وتأمين السوق التجاري‎.



سمو رئيس الوزراء يتلقى برقية تهنئة من رئيس المجلس التنفيذي للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين.



المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان توقع مذكرة تفاهم مع منتدى آسيا والمحيط الهادئ بشأن إعداد المساعدين في مجال حقوق الإنسان.



(المواصلات والاتصالات) تشارك في معرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية بمنظومة الكترونية الأولى من نوعها يتم تنفيذها عالميا.



هيئة تنظيم الاتصالات تنظم دورة تدريبية متقدمة حول خدمات الجيل الخامس لقطاع الاتصالات في مملكة البحرين.



رجل الاعمال خالد كانو: ملتقى حول الميثاق العائلي وأثره في استقرار الشركات العائلية.







خ.أ



بنا 0147 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/16 - 50 : 04 AM