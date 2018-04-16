الطقس في البحرين اليوم غير مستقر مع فرصة لأمطار رعدية خصوصا في المناطق البحرية المنامة في 16 أبريل/بنا/ أفادت إدارة الارصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس في مملكة البحرين اليوم الاثنين سيكون بمشيئة الله غير مستقر مع فرصة لأمطار رعدية خصوصا في المناطق البحرية خلال الليل والصباح الباكر، ثم يتحول إلى غائم جزئيا في وقت لاحق.



الرياح: شرقية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد وتصل من 12 إلى 17 عقدة مع هبات قد تصل إلى 35 عقدة أحيانا خلال الليل والصباح الباكر.



ارتفاع الموج: من قدم إلى قدمين قرب السواحل ومن 2 إلى 4 أقدام في عرض البحر ويصل إلى 8 أقدام أثناء الهبات.



درجة الحرارة العظمى 33 م الصغرى 22 م.



الرطوبة النسبية العظمى 85 % الصغرى 30%.



شروق الشمس 05:14 صباحا .. غروب الشمس 06:01 مساءا..



وحذرت إدارة الإرصاد الجوية من أمطار رعدية وهبات شديدة السرعة ودعت إلى أخذ الحيطة والحذر.





خ.أ



بنا 0139 جمت 16/04/2018





عدد القراءات : 0 اخر تحديث : 2018/04/16 - 43 : 04 AM